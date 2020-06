Noemí Santana no se presentará a la reelección a la secretaría general de Podemos Canarias

Noemí Santana, máxima dirigente de Podemos Canarias, ha anunciado en el Consejo Ciudadano Autonómico celebrado este lunes, 1 de junio, que no se presentará a la reelección como secretaria general en la Asamblea Ciudadana Autonómica para Canarias que se celebrará el próximo otoño, según informa la formación morada en un comunicado.

“Gracias a todas y a todos, compañeras y compañeros. Ha sido un honor ser su secretaria general, pero considero que se ha terminado un ciclo, y estoy segura de que otras compañeras y compañeros pueden desempeñar ese cargo con más que plenas garantías”, ha dicho.

Ha sido un inmenso honor ser la Secretaria General de @PodemosCanarias.



Hoy he anunciado que no me presentaré a la reelección en la asamblea en la que renovaremos la organización autonómica, el próximo otoño.