La elección de nuevos senadores acentúa la desigualdad: cuatro mujeres y diez hombres representan a Canarias en la Cámara Alta

El desequilibrio entre hombres y mujeres en la política se ha vuelto evidenciar este martes en el Parlamento de Canarias. Todas las personas propuestas para representar a la comunidad autónoma en el Senado y que finalmente han resultado elegidas son hombres: Fernando Clavijo (CC), Asier Antona (PP) y Pedro Ramos (PSOE). Con esta designación, se ha contribuido a aumentar la desigualdad entre representantes de las Islas en la Cámara Alta, donde solo hay cuatro mujeres canarias frente a diez hombres (contando los elegidos este martes).

Aunque el reglamento del Parlamento regional no impone la paridad en la designación de personas que representen a la comunidad autónoma en el Senado, sí que apunta en su artículo 203 que la votación se realizará "procurando el cumplimiento del principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres". La afirmación no es tan contundente como la de la constitución de la Mesa del Parlamento, por ejemplo.

Se da la circunstancia de que el Senado ha contabilizado recientemente dos bajas de personas canarias que fueron elegidas para esta institución el pasado 28 de abril. Se trata de Yaiza Castilla (ASG), que era senadora por La Gomera, y José Manuel Valbuena (PSOE), una de las tres personas elegidas por la isla de Tenerife para la Cámara Alta. Ambos cesan de este cargo para poder estar al frente de sus respectivas consejerías en el nuevo Gobierno de Canarias.

Con Yaiza Castilla al frente de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, de la que ya ha tomado posesión, será sustituida en la Cámara por Fabián Chinea, que concurrió como suplente en la candidatura y así ha confirmado el propio partido. Con ello, el Senado pierde una representante mujer. A Valbuena también le sustituirá un hombre, que iba como suplente: el histórico dirigente socialista Pedro Anatael Meneses.

De esta manera, en esta legislatura solo habrá cuatro senadoras representando a las islas en el Senado. Todas ellas socialistas. Por la isla de Fuerteventura, Paloma Hernández; por El Hierro, Esther Carmona; por Gran Canaria, Saturnina Santana y por Tenerife, Olivia María Delgado.

El PP cambia el orden del día en el Senado para reprobar hoy a la ministra de Justicia

Tanto en La Palma como en Lanzarote, donde también se elige a un senador o senadora, como en el resto de las islas no capitalinas, resultaron hombres vencedores de las elecciones: el socialista Sergio Matos Castro, en el caso de La Palma y también por el PSOE, Francisco Manuel Fajardo Palarea, en Lanzarote.

Por Gran Canaria y Tenerife, donde se eligen tres representantes al Senado en cada isla, además de Saturnina Santana y Olivia María Delgado, los otros cuatro escaños los ocupan hombres. Se trata del socialista Ramón Morales Quesada y de Sergio Ramos Acosta (PP), en el caso de Gran Canaria. Y de Pedro Anatael Meneses (PSOE) y Antonio Alarcó (PP) por la isla de Tenerife.

Tres hombres más

La elección este martes de Fernando Clavijo y Asier Antona como senadores se produce por causas bien diferentes. El expresidente de Canarias huye al Senado con la intención de volver a ser aforado ante las causas judiciales que tiene abiertas. Lo hace a sabiendas de que tan solo 21 días antes decía públicamente que esa opción "nunca estuvo sobre la mesa". A la salida del Parlamento afirmaba este martes que el hecho de que se marche al Senado es una decisión de su partido y que "solo hay una justicia, da igual si estás aforado o no".

En el caso de Asier Antona, la cúpula estatal no vio con buenos ojos que finalmente no fraguara el pacto con Coalición Canaria, a pesar de que los nacionalistas en realidad ofrecían al PP una presidencia vacía de competencias y de que fue Ciudadanos el partido que se negaba a apoyar un pacto con Clavijo imputado. El hasta ahora presidente del PP de Canarias se marcha al Senado sin cumplir su deseo de llegar al Gobierno, aunque "no lo descarta", dijo.

El tercero de los hombres designados este martes y que más votos obtuvo, los 25 de los socialistas, es Pedro Ramos, un hombre fuerte dentro del partido en La Laguna. La propuesta fue ratificada por el Comité Ejecutivo en una reunión extraordinaria celebrada este lunes en Santa Cruz de Tenerife.