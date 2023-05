El pacto de izquierdas resiste en Canarias, CC baja y la extrema derecha puede entrar en el Parlamento

El pacto de izquierdas resiste en Canarias. El PSOE de Ángel Víctor Torres está en disposición de reeditar junto a Nueva Canarias (NC), Unidas Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) la mayoría para conformar un gobierno progresista en las Islas. En 2019, estas formaciones alcanzaron un acuerdo que despojó a Coalición Canaria (CC) del poder tras 26 años. Tras una legislatura convulsa, en la que ha tenido que lidiar con la quiebra del principal proveedor de turistas a las Islas (Thomas Cook), con el primer caso de la COVID-19 y el primer confinamiento colectivo de la pandemia en España (en un hotel de Tenerife), con incendios forestales o con la erupción del volcán de La Palma, el denominado 'Pacto de las Flores' apenas sufre desgaste y puede reproducir en las elecciones autonómicas del 28 de mayo los resultados que obtuvo hace cuatro años.

Una encuesta realizada por Simple Lógica para elDiario.es otorga a los cuatro partidos de izquierda entre 36 y 37 diputados en un Parlamento de 70, lo que les permitiría conservar la mayoría en todos los escenarios proyectados con los mismos escaños que en la actualidad o con uno menos. En el otro bloque, Coalición Canaria (CC) continúa en caída y el Partido Popular (PP) sube aupado por la ola nacional y da el sorpaso a los nacionalistas en número de votos. Entre ambos y la Agrupación Herreña Independiente (AHÍ), un partido local que pese a haberse desvinculado de CC en su isla sigue apoyando a esta formación en el ámbito regional, sumarían como máximo 32 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta. La extrema derecha entraría por primera vez en el Parlamento canario. La encuesta da dos escaños a Vox, que, sin embargo, no entra en ninguna previsión de acuerdo, ya que es una de las líneas rojas para CC, que también veta a Unidas Sí Podemos.

Con el 27,5% de los votos, un punto menos que en 2019, el PSOE volvería a ser la primera fuerza en el archipiélago y obtendría entre 24 y 26 representantes (hace cuatro años logró 25). Uno de esos escaños se lo disputa con Unidas Sí Podemos, que en caso de obtenerlo se haría con cinco y mejoraría los resultados de los anteriores comicios y en el escenario más desfavorable conservaría los cuatro actuales. La candidatura liderada por Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales y aspirante a la Presidencia por tercera vez, sube casi un punto en intención de voto, del 8,75 al 9,6%.

Esa estimación colocaría a Unidas Sí Podemos por delante de otro de los socios del pacto progresista en las Islas, Nueva Canarias. El partido canarista, que tiene como candidato a Román Rodríguez, actual vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno, mantendría sus apoyos, en torno al 9%, pero perdería uno de sus cinco diputados.

La cuarta formación del Pacto de las Flores es la Agrupación Socialista Gomera del veterano dirigente Casimiro Curbelo, un ex del PSOE. Con sus poco más de 6.000 votos y tres diputados, en 2019 fue la llave de la gobernabilidad en Canarias, y en estos comicios puede volver a serlo con resultados muy parecidos. Hace cuatro años, coqueteó con CC y PP pero acabó firmando con PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos. En sus últimas entrevistas, Curbelo ha reiterado que su prioridad es reeditar el pacto progresista pese a las diferencias entre socios, aunque ha dejado abierta la puerta a otros acuerdos en función de los resultados del 28 de mayo.

Disputa por la segunda posición

La encuesta aventura una pugna muy reñida por la segunda posición. Da una ligera ventaja al PP sobre CC en número de votos, un 19,2% frente a un 19,1%. La formación conservadora crecería cuatro puntos con respecto a 2019 y los nacionalistas perderían más de tres. En escaños, sin embargo, la ventaja es para CC. Obtendría entre 15 y 16 diputados, rivalizando por uno de ellos con el PSOE. El PP conseguiría entre 14 y 15, disputándose uno con la Agrupación Herreña Independiente, que tiene garantizado al menos un representante en el Parlamento regional y opta al segundo.

El candidato de CC será, por tercera legislatura consecutiva, Fernando Clavijo, que presidió el Gobierno entre 2015 y 2019 y que abandonó la política regional para irse al Senado y aforarse en las causas judiciales por las que permaneció investigado (caso Grúas y caso Reparos), finalmente archivadas. El PP presenta al ex alcalde de Los Realejos Manuel Domínguez, el tercer aspirante en las últimas tres elecciones.

Vox doblaría sus apoyos y obtendría, con el 5,6% de los votos, sus dos primeros diputados en un Parlamento de Canarias del que desaparece Ciudadanos, que sufre un descalabro y se queda con solo el 0,5% de los apoyos tras lograr el 7,37% y dos escaños en 2019. Entre ellos estaba el de Vidina Espino, la tránsfuga que ahora se presenta como número dos en las listas de CC por la circunscripción de Gran Canaria.

Con el 3,2% de los votos, Drago-Los Verdes, el proyecto liderado por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, se quedaría sin representación.







El actual presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), es el candidato que mayor porcentaje de popularidad obtiene en esta encuesta electoral. Un 46,5% de los canarios aprueba su gestión, aunque un 30% la desaprueba. El líder de los socialistas canarios selló en 2019 un inédito cuatripartito en el Archipiélago que desbancó a Coalición Canaria del poder tras casi treinta años; un mandato que comenzaba con aires de cambio, pero que resultó agitado por varias circunstancias. Un mes después de su investidura, se produjo uno de los incendios más devastadores para la isla de Gran Canaria y ese mismo verano quebró Thomas Cook, lo que hizo encender las alarmas en una tierra muy dependiente del sector turístico.

Torres ha lidiado con la emergencia sanitaria que puso de relieve las costuras del sistema sanitario. La situación llevó al cero turístico y cuando la pandemia empezó a remitir, Canarias vivió otro duro episodio con la erupción volcánica de La Palma, que afectó a tres municipios, calcinó numerosas viviendas y fincas, con un total de 1.219 hectáreas de coladas tras tres meses de erupción. Se trata de avatares que han marcado la popularidad del presidente en una legislatura que también ha estado atravesada por el caso Mascarillas o el caso Mediador. El presidente acaba su mandato celebrando la estabilidad del pacto de Gobierno, la reducción del desempleo en las Islas, así como el descenso de las listas de espera en Dependencia y del índice de pobreza.

Entre los líderes de los partidos que conforman el pacto de Gobierno en Canarias, destaca el actual vicepresidente y consejero de Hacienda Román Rodríguez, candidato de Nueva Canarias, a quien un 27% de los canarios aprueba, pero un 41,3% suspende. Noemí Santana, candidata de otra de las formaciones que conforman el Ejecutivo Regional –Podemos–, ha estado estos años al frente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias. Un 20,7% de los encuestados la aprueba y un 30,2% la suspende. Casi un 50% no sabe o no contesta sobre si suspende o no.

El candidato al que suspende un mayor porcentaje de canarios encuestados es Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. Un 47,2% lo desaprueba y un 28,4% lo aprueba. El líder de CC fue presidente entre los años 2015 y 2019, y antes fue alcalde de La Laguna. Tras esas últimas elecciones los nacionalistas pasaron a la oposición en diferentes instituciones como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife o la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Manuel Domínguez (PP) es el candidato con menos popularidad; un 59,4% de los canarios ni lo aprueba ni lo suspende. Sí lo aprueba un 10% y lo suspende un 27,5%. Hasta el pasado año fue alcalde de Los Realejos y ha sido diputado regional. Es además el actual presidente del partido en Canarias y ha llevado una oposición combativa en estos años en áreas Sanidad y constructiva en Derechos Sociales, donde ha sido clave para sacar adelante la Renta de Ciudadanía de Canarias o la Ley Trans. No ha destacado por hacer una oposición agresiva, aunque sí votó en contra de la Ley de Cambio Climático de Canarias, que asegura que derogará si gana las elecciones.

Según la encuesta, un 21,3% de los canarios aprueban al ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez, que ahora encabeza la lista regional Drago Verdes Canarias. Lo desaprueba un 35,3% y un 43,3% que ni la aprueba ni lo desaprueba. Menos conocida es la candidata de Ciudadanos, Isabel Bello, a la que aprueban un 10,3% de los canarios y la suspenden un 23,3%. Por su parte, a Nicasio Galván (Vox), lo aprueba un 5,4% de los encuestados y lo desaprueba un 26,7%. Un 67,9% declara que no sabe o no contesta.







En cuanto a los partidos con los votantes más movilizados destaca Vox (91%), una formación que en la actualidad no tiene representantes en el Parlamento de Canarias ni en ninguna de las instituciones del Archipiélago y al que la encuesta de Simple Lógica da entre uno y dos diputados.

Le siguen en la tabla de los partidos con más votantes movilizados Unidas Sí Podemos, con un 83,4%; Coalición Canaria, con un 83,3% y PSOE 82,8%. El PP presenta un porcentaje de encuestados con probabilidad de ir a votar del 81% y Ciudadanos del 68,1%.