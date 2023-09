Podemos espera que la investigación de la Comisión Europea acabe con la “impunidad” de proyectos como Cuna del Alma

La eurodiputada de Podemos, Idoia Villanueva, ha celebrado este viernes la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de admitir la petición de la asociación Salvar La Tejita para investigar la tramitación del proyecto de Cuna del Alma, en Tenerife, plagado de irregularidades con dos órdenes de paralización en vigor. Este mismo viernes, la asociación ecologista ha informado de que el Parlamento le ha comunicado que pedirá a la Comisión Europea para que abra una investigación preliminar al respecto.

Para Podemos Europa lo positivo de esta noticia es que ayudará a “terminar con la impunidad de este tipo de proyectos”, y ha destacado que “cuando la gente se organiza y pelea, puede plantar cara a los grandes poderes para defender su tierra”.

Villanueva ha agradecido la labor de “todas las personas que se han movilizado y han luchado por defender el patrimonio natural y arqueológico común”.

Por su parte, Gabriel González, concejal del Ayuntamiento de Adeje y secretario autonómico de Sociedad Civil, con la decisión del Parlamento Europeo “se da un nuevo e importante paso en la lucha contra el destrozo y las irregularidades que representan macroproyectos como Cuna del Alma en las islas”.

Además, destaca que la UE envía un mensaje “tajante a los especuladores y también a aquellos representantes públicos que como el alcalde de Adeje o el nuevo consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), deciden ponerse de perfil: la normativa comunitaria está para cumplirla y las instituciones europeas velan para garantizarlo”.

