La presidenta del grupo parlamentario socialista reprocha a CC que trate de "insularizar la pandemia con datos falsos"

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha reprochado a Coalición Canaria que pretenda "hacer frente a una pandemia global con recetas insularistas" y defienda una "falsa realidad de Tenerife". En este sentido, ha criticado las declaraciones de los diputados de Coalición Canaria (CC) por Tenerife en las que denuncian que la isla es la más afectada por las consecuencias de la crisis de la COVI-19, y responsabilizan al Gobierno de Canarias y el Cabildo insular de paralizar inversiones y no tomar medidas suficientes.

"Está claro que el proyecto de CC se reduce a una falsa realidad de Tenerife, me gustaría saber qué opina el resto de sus compañeros", denuncia Fierro, que añade CC intenta “insularizar” esta pandemia con una visión “insolidaria” de Canarias y su análisis “sesgado y partidista” de una crisis “que es global y no tiene precedentes”. Además, les acusa de no plantear “ni una sola propuesta” y de no tener “ni una sola idea”.

“Que no insulten la inteligencia de los canarios y canarias. Gobernaron esta comunidad autónoma hasta el otro día y ahí está su hoja de servicio, que es pobreza, paro e inmovilismo inversor. Desde el PSOE les recordamos que esta isla y esta Canarias que no les gusta es su Canarias, las que ellos nos dejaron”, añade.

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista asegura que los nacionalistas ofrecen “datos falsos” como la inversión en infraestructuras en Tenerife, y les recuerda que “no tienen memoria” tras los años de paralización social y económica que sufrió la isla en los últimos años, con proyectos que se han desbloqueado con la llegada de este Gobierno.

Según sostiene, es “este gobierno socialista” el que ha puesto en marcha las obras del Anillo Insular de Carreteras que no realizó CC, el que ha llevado a cabo la ejecución del túnel de Erjos o ha sacado a contratación proyectos como la actualización del tramo entre Icod y San Juan de La Rambla. “Ejemplo de ello son también los dos tramos de la carretera Ofra-El Chorrillo, cuyas obras están en licitación tras más de 20 años paralizadas”, subrayó.

“No estuvieron a la altura cuando gobernaban y vuelven a fallarle a la ciudadanía"

Fierro también destaca en un comunicado el anuncio de licitación realizado el pasado febrero por parte de la Consejería de Obras Públicas para ejecutar obras de reparación de zonas comunes y obras de mantenimiento y rehabilitación de 1.877 viviendas en régimen de alquiler ubicadas en los municipios de Fasnia, San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. Una inversión que incluye 22 promociones con una partida de más de cinco millones de euros. Así mismo, menciona el desbloqueo del proyecto de rehabilitación de las viviendas de Las Chumberas en La Laguna.

La diputada socialista niega la parálisis en la atención sanitaria de la isla y en la inversión en los hospitales tanto del Norte como del Sur, porque defiende que existen obras comprometidas para contar con 300 camas nuevas y 18 quirófanos a través de distintos convenios con el Cabildo de Tenerife. “Se lleva más de 30 años hablando del Hospital del Sur, pero la población ha ido creciendo y no se ha estado a la altura para dar los servicios que necesitaba la ciudadanía de la isla”.

“No estuvieron a la altura cuando gobernaban y vuelven a fallarle a la ciudadanía como oposición. Una vez más se lo decimos: Arrimen el hombro, asuman que somos ocho islas, que la gente está harta de esa política inútil, que sólo mira por los intereses de unos pocos. Frente a todo eso, el PSOE seguirá siendo el partido de Canarias, el de la igualdad, el de los derechos. El que necesita Canarias en estos momentos”, apunta.