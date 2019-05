El delegado del Gobierno anuncia que habrá recuento de votos en varios municipios canarios por problemas informáticos

Problemas en la comunicación informática de resultados electorales del 26 de mayo obligarán a volver a contar los votos en varios municipios de Canarias, según ha reconocido este martes el delegado del Gobierno en las islas, Juan Salvador León.



La capital de Lanzarote, Arrecife, y varias localidades más de islas como El Hierro o Fuerteventura son algunos de los lugares donde habrá que revisar el cómputo inicial de votos que se había hecho, ha explicado el delegado del Gobierno.



La razón es que se ha constatado que, al enviarse por red, "hubo datos que no habían pasado a través del sistema" y eso se conoció más tarde, ha relatado León, que, de cualquier forma, ha insistido en asegurar que el error será reparado porque se puede volver a hacer el recuento a partir de soportes físicos y no informáticos.



Una labor que, de hecho, está acometiendo ya la junta electoral, por lo cual "todo se subsanará, porque todos los recuentos se harán de la forma precisa, para que no se pierda absolutamente ninguna posibilidad de ningún voto, en ninguna parte de toda la geografía de Canarias", ha recalcado.



Hasta el punto de añadir: "Yo creo que hoy o mañana quedará resuelto definitivamente".



Juan Salvador León ha justificado lo ocurrido aduciendo a la circunstancia de que, tras la reciente reforma electoral que creó una nueva circunscripción regional en el archipiélago en las elecciones al Parlamento, "esta vez aquí, en Canarias, teníamos una urna más, estábamos trabajando con cinco urnas".



Porque "el incorporar una nueva urna tiene sus inconvenientes y nos hemos tropezado, desgraciadamente, con esos inconvenientes", ha finalizado.