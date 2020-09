El PSOE tantea sin éxito una moción de censura en Santa Brígida

Los intentos de tumbar al actual gobierno del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, conformado por el Partido Popular, Unidos por Gran Canaria, Ciudadanos y Plataforma Vecinal por Santa Brígida, se han quedado en papel mojado. Las negociaciones para una hipotética moción de censura que han mantenido los partidos de la oposición, PSOE y Ando Sataute, junto con UxGC, no han prosperado y las tres formaciones han cerrado la puerta a un entendimiento inmediato para sacar de la presidencia del Consistorio a Jorge Blanco (PP).

Fuentes cercanas al partido socialista sostienen que se planteó una moción de censura por la “situación de parálisis” que atraviesa la región. “Muchos proyectos retrasados, también en materia urbanística”, añaden. Uno de los casos mencionados es el del famoso mamotreto en el casco urbanístico del municipio, un solar que acumula más de 20 años vacío y cuyas obras se detuvieron tras haber sido declaradas ilegales en 2009. Ahora le toca al Ayuntamiento mover ficha y determinar qué uso le dará a un espacio plagado de maleza y escombros con el que ha crecido toda una generación. “El gobierno no está dando respuesta a las demandas vecinales”, subrayan las fuentes consultadas.

Los contactos para la moción de censura se han quedado en conversaciones “inconcretas”. Desde el PSOE apuntan que “no hay posibilidades” y que al final “era muy poco probable” llegar a un acuerdo. Principalmente, argumentan, porque dos de los tres partidos que se sentaban en la mesa de negociaciones (PSOE, Ando Sataute y Unidos por Gran Canaria) “no se ponían de acuerdo sobre quién ostentaría la alcaldía”. El PSOE acumula dos concejales, igual que Unidos por Gran Canaria, mientras que Ando Sataute cuenta con seis y fue el partido más votado en las pasadas elecciones municipales. La suma daría para retirar la presidencia a Jorge Blanco (PP) y la coalición de gobierno.

UxGC, por su parte, niega cualquier contacto con la formación socialista y afirma que no han recibido ninguna propuesta para una moción de censura. “Las mociones de censura se presentan o no se presentan, pero no se publicitan. Santa Brígida es un municipio políticamente hablando movido. Por nuestro lado no hay ninguna novedad y menos una moción”, señalan.