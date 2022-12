San Bartolomé de Tirajana anuncia que la concejala de CC Francisca Quintana pasa a ser No Adscrita

Coalición Canaria ha informado este jueves de que el secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha comunicado el pase de Francisca Quintana (CC-PNC) a la condición de Concejala No Adscrita, revocándole los nombramientos y delegaciones que ostenta en la actualidad.

El informe de la Secretaría explica que el pase Francisca Quintana a la condición de concejala No Adscrita se produce como consecuencia de convertirse en tránsfuga, “al no pertenecer ya al grupo político municipal Coalición Canaria – Partido Nacionalista Canario (CC-PNC), formación electoral por la que resultó elegida”.

Dispone, además, que “no podrá percibir remuneración alguna correspondiente al ejercicio de cargos en régimen de dedicación exclusiva ni parcial, ni tampoco recibirá asignaciones correspondientes a los grupos políticos municipales”.

Como antecedente, el secretario general ha detallado que Quintana resultó elegida en las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019 por la candidatura presentada por Coalición Canaria, y tomó posesión el 13 de junio de 2019.

Tras la ruptura del pacto de gobierno, decisión tomada PSOE, NC y Ciudadanos, el grupo Coalición Canaria quedó expulsado del grupo de gobierno, momento en el que Francisca Quintana abandonó el partido para formar parte del ejecutivo municipal.

Con fecha 28 de julio de 2022, el concejal portavoz de Coalición Canaria, Alejandro Marichal, presentó en el Registro General del Ayuntamiento la resolución del Comité Ejecutivo Nacional de dicha formación política en la que informaba de la “expulsión inmediata y cese de Francisca Quintana”.

Francisca Quintana pasa ahora a la condición de Concejala No Adscrita, por lo que no le asisten otros derechos políticos distintos a los de concejal, esto es, participación con voz y voto en el pleno, control de los órganos de gobierno, derecho de acceso a la información necesaria para el desempeño de su cargo, la participación en las Comisiones Informativas; al mismo tiempo no podrá ejercer cargo como miembro de la Junta de Gobierno, ni de teniente de alcalde o delegada general o especial.

Tampoco podrá ostentar cargos o puestos directivos en las entidades públicas o privadas dependientes de la Corporación, y no le corresponde tampoco los derechos económicos que en forma de asignaciones, medios materiales o personales, se asignan a los grupos políticos.La edil sí podrá percibir las indemnizaciones por asistencia a las sesiones del Pleno y de las Comisiones informativas a las que asista.

El secretario general ha dado traslado del informe a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana para que sea debatido y aprobado en el próximo pleno municipal, a celebrar en diciembre de 2022.