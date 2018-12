Los socialistas canarios celebran el nuevo Estatuto de Autonomía recordando el trayecto hacia el nuevo texto

El PSOE canario ha analizado en la tarde de este viernes el largo camino recorrido en los últimos años para lograr un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y la aportación de varias generaciones de políticos socialistas en defensa de los derechos de las islas. Lo ha hecho durante un acto que ha reunido en Las Palmas de Gran Canaria al actual secretario general del PSOE, Ángel Víctor Torres, y a sus predecesores en el cargo, Jerónimo Saavedra, José Miguel Pérez y Juan Fernando López Aguilar, quienes han destacado las dificultades y el tiempo transcurrido hasta lograr que el nuevo Estatuto se haya convertido en realidad.

Con este acto el partido busca "reconocer la trayectoria para llegar a la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias desde 1982 hasta 2018", ha dicho Torres. En ese camino "hay muchas paginas escritas por hombres y mujeres del partido socialista", por lo que han querido revisar "junto a los secretarios generales del PSOE de toda esta etapa que lo intentamos en más de una ocasión".

Así, ha recordado que, "en 2007, estuvimos a punto de lograr la reforma, que no fue posible porque quienes no querían la reforma electoral lo impidieron". Pero este año "no ha sido posible frenarlo" y se "ha consolidado la reforma electoral para 2019", en un Estatuto que, a juicio de Torres, "blinda derechos de los canarios, da más autogobierno, permite adelantar elecciones y elimina los aforamientos, privilegio de unos pocos".

También ha destacado la separación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la financiación autonómica, lo que permite poner los derechos de los canarios como el acceso a la vivienda o la educación por encima de la economía.

Para el secretario socialista, "este es un acto emotivo" en el que el partido quiere "agradecer el papel de los compañeros, diputados desde 1982 hasta ahora, que han trabajado por tener un nuevo Estatuto que defender".

El expresidente del Gobierno de Canarias Jerónimo Saavedra ha recalcado que el nuevo Estatuto "representa el máximo que se puede alcanzar en el esquema previsto en la Constitución Española y el máximo del autogobierno". Como ha expresado el que fuera también exministro de Educación y Administraciones Públicas, "los objetivos ahora están plasmados, pero a quién corresponda acercarse o alejarse de esos objetivos sociales, educativos o sanitarios dependerá de lo que elijamos los canarios".

Para Saavedra, la ley de reforma electoral "debe cambiar el panorama político" porque "al cambiar la cuota para ingresar al Parlamento de Canarias del 6 a 4 se permitirá la entrada de partidos nuevos", algo que "enriquece la vida política".

Saavedra ha recordado que "el Parlamento canario siempre se ha caracterizado por tener una composición plural y con necesidad de pactos", y aunque el nuevo Estatuto "corrige la gran desproporcionalidad que había, sigue habiendo una muy grande en relación al voto del ciudadano, que depende mucho de la isla en la que resida". Según ha manifestado, "la circunscripción regional lo atenúa pero no la corrige del todo".