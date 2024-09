La Guardia Civil y la Policía Nacional se exhiben en las calles de las ciudades vascas

Las Fuerzas de Seguridad del Estado, acantonadas durante años, están empezando a dejarse ver de modo deliberado en las calles vascas. En 2024, la Policía Nacional celebró un acto en el centro de Vitoria con motivo de su duocentésimo aniversario –aunque en puridad la institución con ese nombre y funciones es de 1986– y este mismo jueves ha hecho una exhibición de vehículos y unidades en pleno centro de Bilbao. Además, está ya decidido que el 12 de octubre –fiesta nacional de España– la Guardia Civil haga también su acto central no en el cuartel de Sansomendi, como ha sido costumbre, sino también en las calles de la capital vasca, en plena plaza de España.

“Esta exhibición abierta de la Policía Nacional en Bilbao es un buen síntoma de la normalidad democrática que estamos viviendo en el País Vasco. La Policía Nacional, la Guardia Civil, las Policías locales y la Ertzaintza estamos para colaborar y proteger y servir a la ciudadanía”, se ha felicitado la delegada del Gobierno de España en Euskadi, la socialista Marisol Garmendia. Desde el final de ETA, ya en 2011, varios representantes del Estado como Carlos Urquijo o Javier de Andrés del PP o Jesús Loza y Denis Itxaso del PSE–EE habían verbalizado su deseo de hacer más visibles las atribuciones del Gobierno central, pero está siendo ahora cuando esos planes han llegado a los agentes uniformados.

El cambio es evidente. Los anuncios del aniversario de la Policía Nacional aparecen en estaciones de tren, las patrullas están ahora aparcadas y visibles fuera de las comisarías y mandos uniformados están asistiendo a algunos eventos sociales. La Guardia Civil de Bizkaia hace ya algún tiempo que tiene redes sociales en euskera en las que muestra –a veces incluso excediéndose de sus competencias– que está presente en la vida social de Bilbao y el territorio. En el caso de Vitoria, han encontrado la complicidad de la alcaldesa socialista, Maider Etxebarria, en el cargo desde 2023, que les ha invitado ya a varias actividades y ha dado el visto bueno a los actos de ambos cuerpos frente al Ayuntamiento.

Sin embargo, para el SUP el contexto actual es de “falsa normalidad social”. “Se quiere dar una imagen que realmente no es cierta. Es verdad que en las ciudades ha bajado la presión, pero en los pueblos no. No es cierto que del ostracismo estemos saliendo a la luz. Para nada es cierto. Aquí seguimos siendo ciudadanos de segunda. Tenemos que seguir viendo a qué médico vamos. O cuando tenemos que presentar la nómina. Eso de que hay absoluta normalidad no es cierto. Esto no es Soria no es Palencia o Santander”, apunta el sindicato policial. Añaden que, con motivo de la exhibición en Bilbao, el principal partido de EH Bildu, Sortu, ha lanzado mensajes contra el cuerpo y empapelado las calles con carteles de protesta. “Ni se os quiere ni se os necesita. ¡Fuera la Policía española! ¡Independencia!”, ha clamado la formación dirigida por Arkaitz Rodríguez, que cree que es “inaceptable” que la Policía Nacional haya sacado a la calle su “arsenal”.

El jefe superior en la demarcación de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, Jesús Herranz, en el cargo desde 2021, ha explicado que el material exhibido en Bilbao es una muestra de que el cuerpo está a la “vanguardia” en medios contra la criminalidad. Se han exhibido drones o equipos móviles de Policía científica, pero también unidades caninas o de caballería. No todas ellas están operativas en Euskadi, donde la Policía principal es la Ertzaintza. Las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen competencias exclusivas en materia de fronteras, inmigración, DNI y pasaportes, puertos y aeropuertos, costas, explosivos, resguardo fiscal y, sobre todo, los delitos de ámbito superior al autonómico. Ahí se engloba la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la trata de personas o investigaciones judiciales que trasciendan a Euskadi. La suma total de ambos cuerpos rondaba los 3.200 efectivos en 2023 por 7.400 de la Ertzaintza, por ejemplo. Es este cuerpo el que asume las funciones ordinarias de seguridad ciudadana, tráfico y orden público.