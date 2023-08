Del sueldo de senador de Clavijo al medio millón de un diputado de Vox: el patrimonio declarado en el Parlamento

La declaración patrimonial de los diputados y diputadas del Parlamento de Canarias en esta XI legislatura ha quedado publicada en la web de la Cámara. Vox irrumpe por primera vez en esta institución y su dirigente, Nicasio Galván, hace una de las declaraciones de patrimonio más ostentosas que el resto. En total, el recién estrenado diputado tiene en el banco medio millón de euros, pero también dispone de hasta nueve propiedades, donde destacan bungalows, viviendas o terrenos en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. El resto de diputados del partido de extrema derecha no destacan por haber declarado grandes cantidades de dinero o propiedades.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, declara su sueldo de senador durante el pasado año ( 77.746 euros anuales), curiosamente superior a lo que cobró el pasado año el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (76.823).

Clavijo cobrará lo mismo que Torres este año en su cargo de presidente. En su declaración en el Parlamento, alega también dos viviendas, un local y una plaza de garaje. Todo al 50%. Así mismo, declara un saldo en su cuenta corriente de 15.000 euros así como dos vehículos. Tiene también dos préstamos hipotecarios.

El presidente saliente, Ángel Víctor Torres declara por su parte una vivienda adquirida en 2001, un terreno al 50% y un saldo total en sus cuentas bancarias incluyendo un plan de pensiones de 48.481 euros. También declara un vehículo particular.

En Coalición Canaria, Ana Oramas percibió de su etapa de diputada en el Congreso un total de 75.882 euros, a lo que hay que añadir una percepción de su partido por gastos de representación y que asciende a 13.819 euros.

La diputada declara un piso, seis viviendas, una plaza de garaje y 2/20 partes indivisa de garaje; en todos los casos al 50%. Además, declara un saldo total de 9.000 euros, varias deudas y un coche.

José Manuel Bermúdez, que combina su ejercicio de diputado con el de alcalde, declara 74.699 euros de sueldo como alcalde. También cobra anualmente otros 4.000 euros como miembro del consejo de la Autoridad Portuaria. Posee una vivienda, un garaje y un saldo en sus cuentas corrientes de 187.239 euros. Así mismo, declara un vehículo de alta gama y que no mantiene deudas.

Nieves Lady Barreto, que ahora es consejera de Administraciones Públicas en el nuevo Gobierno, declaró 44.122 euros percibidos el año pasado por su actividad de parlamentaria, además de dos aparcamientos en La Palma, dos viviendas y unos terrenos. Tiene 5.600 euros en sus cuentas corrientes, un vehículos, un préstamo y una hipoteca.

La recién nombrada diputada Vidina Espino, que sustituye a Pablo Valido (que ahora será consejero de Obras Públicas) declara haber percibido 63.000 euros del Parlamento y 9.000 de la universidad donde también trabaja. Cuenta con un piso, un coche, una hipoteca y un crédito. En su cuenta corriente dispone de 39.000 euros.

El vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez (PP) declara haber percibido 50.426 euros como parlamentario y 3.105 como alcalde del Ayuntamiento de Los Realejos (cargo que dejó en mayo de 2022). Percibió otros más de mil euros de ese municipio por su participación en empresas públicas del mismo. Y otros casi 3.000 por arrendamientos. Tiene dos viviendas al 50%, 1.500 euros en sus cuentas, más de 5.000 euros en participaciones, dos vehículos de alta gama, un plan de pensiones y un seguro de vida. También tiene tres préstamos hipotecarios.

El actual consejero de Educación, Hipólito Suárez, declara haber percibido 46.000 euros del Parlamento y casi 10.000 en su cuenta.

La presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, expresa que percibió 70.969 euros como alcaldesa de Arrecife el pasado año; una vivienda al 50% y una oficina. También 5.000 euros en su cuenta, un plan de pensiones y un préstamo hipotecario.

De la renta de Curbelo, destaca sus honorarios como parlamentario (63.301 euros) a los que se suman los que percibe como presidente del Cabildo de La Gomera, 15.410; por el grupo parlamentario ASG, 10.150 y otros 12.000 como cargo de consejero en distintos órganos. Posee cuatro viviendas, dos locales, tres terrenos y otro inmueble. También más de 126.000 euros en sus cuentas y diversas participaciones.

Además de la declaración de Torres, el resto de consejeras que ahora son diputadas declaran sus salarios del pasado año que rondan los 70.000 euros. En el caso de la exconsejera de Agricultura, Alicia Vanostende, destacan sus propiedades: cinco viviendas en Bélgica, un apartamento en Murcia, cuatro viviendas en La Palma, cuatro terrenos en la misma isla y una parcela industrial. Casi todo al 50 o al 33%. La diputada dispone de un saldo en sus cuentas de 411.000 euros y una hipoteca de casi 50.000 euros.

Gustavo Matos declara un salario haber percibido por presidir la Cámara Regional 88.000 euros, una vivienda y un piso, con dos hipotecas. También declara dos vehículos y un saldo de 86.000 euros.

Dolores Corujo, por su parte, percibía como presidenta del Cabildo de Lanzarote 70.500 euros y Patricia Hernández, 36.000 del Parlamento y 10.000 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Esta última también declara dos viviendas, dos vehículos y dos préstamos bancarios.

En Nueva Canarias, Luis Campos percibió 45.600 euros del Parlamento el pasado año y Carmen Hernández el suyo como parlamentaria (48.570 euros) y como alcaldesa de Telde (2.400 euros anuales) más otros 700 anuales de Aguas de Telde. Posee una vivienda, un vehículo, una hipoteca y un crédito.

Aquí puedes consultar la declaración de todos los diputados y diputadas.

