Torres, sobre la posibilidad de ser ministro: “En el futuro ya se verá, en estos momentos estoy en Canarias”

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este martes, preguntado por la posibilidad de ser ministro en un futuro Gobierno de Pedro Sánchez, que no habla de “hipótesis” y que “en el futuro ya se verá” porque ahora mismo “está centrado en Canarias”.

En una rueda de prensa tras reunirse con los diputados y senadores electos de su partido, Torres ha insistido en que su “prioridad, objetivo y finalidad es seguir trabajando en el Parlamento de Canarias”.

“Agradezco a Pedro Sánchez que haya habido ministros de Canarias, pero ya se verá. Yo en estos momentos estoy en Canarias, hemos ganado las elecciones, estamos en la oposición y vamos a fiscalizar la labor del Gobierno de Canarias”, ha apostillado el expresidente canario.

Preguntado por si va a mantener algún tipo de contacto con el presidente del Gobierno de España, que se encuentra en Lanzarote de vacaciones, ha señalado que no está previsto ningún tipo de agenda institucional ni de partido porque el presidente se encuentra disfrutando de unos días de descanso, “aunque eso no significa que no tengamos contacto”, ha dicho.