Torres pide a Coalición Canaria “que se decante” y diga si va a apoyar a un Gobierno progresista

El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ha pedido este martes a Coalición Canaria “que se decante” y diga si va a apoyar a un Gobierno “de progreso” o, si como deslizaron este pasado lunes, prefieren apoyar al candidato del Partido Popular, “que no puede ser investido en ningún caso sin los votos de Vox”. Así se ha expresado Torres tras mantener una reunión con los 14 diputados y senadores canarios que formarán parte del grupo Socialista en el Congreso y en el Senado una vez se constituyan las Cortes el próximo 17 de agosto.

Coalición Canaria se abre a apoyar una hipotética investidura de Feijóo

Más

“Confiamos en que este país siga gobernado por fuerzas políticas progresistas, con prioridades de justicia social e igualdad. Si CC, que tiene una diputada, se define como un partido nacionalista y progresista y apoyan a Feijóo, se lo deberían revisar porque la única mayoría progresista es la que encabeza Pedro Sánchez”, ha insistido el líder del PSOE canario.

El partido nacionalista se mantiene en la equidistancia entre el apoyo a las fuerzas progresistas o a las conservadores, sin cerrar ninguna vía o posibilidad. La única diputada del partido en el Congreso de los Diputados, Cristina Válido, afirmó días atrás en una entrevista con este periódico que si su voto es determinante para evitar nuevas elecciones, darían una oportunidad al diálogo. Por otro lado, afirmó también que en caso de que apoyaran una investidura de Sánchez, no habría problema con el PP en el Gobierno regional.

Sobre el comunicado que emitió CC este lunes, en el que se abrían a apoyar una investidura de Feijóo en un hipotético Gobierno sin Vox que respete lo que denominan como “agenda canaria”, Torres ha opinado que esa agenda no es solo una cuestión de financiación, sino que conlleva también políticas de igualdad.

“Cuando se habla de agenda canaria es también defender la lucha contra la violencia de género, retribuciones suficientes para las familias más vulnerables, defender la pluralidad, la diversidad y una sociedad libre no sometida a censuras”, ha ahondado el expresidente canario. En su opinión, CC debe decidir si se colocan al lado de los derechos conseguidos “o de la involución, tal y como pretende la ultraderecha, que es clave para que Feijóo pueda ser investido”.

Ángel Víctor Torres ha dicho estar “absolutamente informado” de todos los contactos que se están produciendo en clave canaria y ha reconocido, “tal y como lo ha hecho CC”, que se han producido algunos contactos “informales” entre ambas formaciones. En cuanto al Gobierno de Canarias, Torres ha negado que no estén haciendo oposición sino que están, ha dicho, “dando tiempo al nuevo Ejecutivo”.

“Eso no significa que de entrada no digamos que es el más caro de la historia, con más cargos, que es algo que va en contra de lo que defendían en campaña electoral sobre adelgazar la administración. No se solucionan los problemas con más cargos políticos y este es el Gobierno canario con más cargos de la historia”, ha lamentado el líder socialista.

También ha criticado que, en su opinión, CC y PP empiecen a “poner trabas” a su medida estrella, la rebaja del IGIC del 7 al 5 %, y se ha mostrado dubitativo en cuanto a la posibilidad de que esa rebaja se vea contemplada en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma.

“La bajada del IGIC no fue una medida más de la campaña electoral, fue su gran propuesta y ahora se ha demostrado como el primer gran fraude, con muchas excusas referidas a las reglas fiscales que todos sabíamos que iba a haber”, ha agregado Torres, quien ha advertido que esta medida supondría una merma de ingresos, y por tanto recortes, con efectos nocivos sobre el estado del bienestar.

Ha lamentado, por último, que tras un mes de Gobierno todavía no se hayan visto las “actuaciones inmediatas” que pedía CC para La Palma.