Torres reta a Clavijo a que demuestre sus acusaciones de que se están frenando fondos del Estado a Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias en funciones, Ángel Víctor Torres, ha retado este sábado al secretario general de Coalición Canaria y presidente en ciernes, Fernando Clavijo, a demostrar que el actual Ejecutivo ha frenado el traspaso a las islas de fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

“Aún no han llegado al Gobierno de Canarias y ya vemos cuál es su mecanismo permanente: la bronca para esconder su incapacidad”, dijo Torres a los periodistas antes de entrar en el acto de constitución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A su entender, Clavijo y los suyos “ya avanzan que no quieren que los canarios se fijen en su mala gestión, y además, mintiendo con claridad”.

“Yo le exijo que demuestre su afirmación de que el vicepresidente del Gobierno en funciones y yo hemos llamado a Madrid para que no lleguen fondos a Canarias” porque si no lo demuestra, “quedará en evidencia su mentira”, ha enfatizado el también secretario general del PSOE canario. “Porque es absolutamente falso”.

A su entender, “quizás le está fallando el subconsciente” a Fernando Clavijo, “y sea eso lo que él haría” o, “en segundo lugar, está demostrando un desconocimiento de lo que es el mecanismo presupuestario”. Porque, según recordó, “las partidas que están en los Presupuestos de 2023 y las enmiendas que están contenidas en esa ley, que es ley, tienen su vigencia durante todo el año 2023; eso lo sabe él perfectamente porque ha sido presidente”.

Muchas transferencias “llegan antes del verano, en el verano y después del verano porque la ley presupuestaria culmina a 31 de diciembre de 2023”, dijo.

A su entender, lo que está avanzando Clavijo “es que quizás tenga miedo de que si gobierna su actual socio [el PP] no cumpla con lo que aprobó el Congreso y el Senado, que es la ley presupuestaria de 2023. Lo que sí puedo asegurar es que el Gobierno de España si la cumplirá porque así lo aprobó con los votos precisamente del Partido Socialista, entre otras fuerzas, y el voto en contra del Partido Popular”.

“No se puede mentir a los canarios y cuando se hace una afirmación hay que demostrarla”, concluyó Torres.

Dirigentes de Coalición Canaria, con Fernando Clavijo al frente, lanzaron el viernes la acusación “al todavía Gobierno de Canarias y al PSOE” de no cumplir con lo que llamó sus obligaciones, que concretó en no haber “exigido” al Gobierno de España que las partidas comprometidas en los Presupuestos del Estado “lleguen a Canarias”. “No han trabajado para que el Gobierno de España cumpla con los canarios y canarias y no lo han hecho porque han puesto por encima sus intereses partidistas, han puesto por delante las elecciones autonómicas primero y ahora las generales; y con ello han intentado castigar a Coalición Canaria pero a quienes realmente han castigado es a los canarios y canarias”, aseguró rotundo Clavijo.

“Hoy siguen sin transferirse los recursos del plan de reconstrucción de La Palma, o del plan de Salud Mental para la Isla ni se han actualizado los costes tipo del transporte de mercancías que permitiría una bajada de precios inmediata en los productos de la cesta de la compra en el archipiélago y un alivio para las familias canarias”, aseguró en compañía de Ana Oramas y de Cristina Valido, candidata al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife.

Fue Ana Oramas la que aseguró en esa rueda de prensa que en 2021 se cerró un acuerdo entre el Grupo Parlamentario Socialista y ella misma “para una serie de partidas destinadas a la reconstrucción de La Palma y otras para Canarias, pero media hora antes de la votación cuando Moncloa ya había dado el visto bueno, se produjo una llamada del presidente y del vicepresidente de Canarias a Madrid diciendo que bajo ningún concepto se podían poner esas partidas para Canarias porque se lo iba a apuntar CC y eso no lo iban a admitir”. Oramas no aportó ninguna prueba ni el testimonio de algún testigo.