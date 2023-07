Los últimos días de campaña no cambian mucho las predicciones: el PP ganará en Canarias

Los últimos días de campaña, con el debate a tres mediante (con ausencia de Feijóo), no parecen haber influido en los electores de las Islas Canarias. Así se deduce de la última oleada de encuestas de Ágora Integral para Canarias Ahora, que mantiene como ganador en la comunidad al Partido Popular manteniendo la tónica nacional que reflejan todas las predicciones.

Así, el PP obtendría, según este último tracking, seis de los 15 diputados que se eligen en Canarias, seguido por el PSOE, que alcanzaría entre cuatro y cinco, a la espera de lo que ocurra en la circunscripción de Las Palmas, donde su tercer escaño se lo estaría disputando Nueva Canarias por apenas 1.300 votos, siempre según estas estimaciones de Ágora Integral.

También hay un diputado bailando en Santa Cruz de Tenerife en estas últimas horas. Se trata del séptimo, inicialmente atribuido a Sumar. Pero los últimos datos de participación podrían acercar a Coalición Canaria a su segunda plaza en esa provincia, donde la incomparecencia de Vox hace varias las proyecciones.

Así las cosas, el PP alcanzaría los seis diputados con holgura, seguido del PSOE, con 4-5, Sumar, con entre 1 y 2; Coalición Canaria, con entre 1 y 2, y Vox, con uno.

Sumar es el único partido que ha experimentado cierto crecimiento estos últimos días de la campaña electoral, lo que le permitirá consolidar un escaño por Las Palmas y mantener en vilo el de Santa Cruz de Tenerife.

Al igual que en casi toda España, también en Canarias el PP se presenta inalcanzable en estas elecciones al crecer de manera importante en ambas provincias, pero especialmente en la de Santa Cruz de Tenerife, donde rentabiliza muchísimo la incomparecencia de Vox por sus disputas internas y la desaparición de Ciudadanos.

En menor medida también se aprovecha Coalición Canaria de la ausencia del partido de ultraderecha, pero la fortaleza del PP le va a poner difícil arañar el segundo escaño que algunas encuestas dieron por seguro estos últimos días.

Y eso que hasta un 35% de los votantes de Vox decidieron este 23 de julio quedarse en sus casas. Sí consolida este partido su diputado por la provincia de Las Palmas, donde pasa a ser tercera fuerza política (13,63% de los votos) por encima de Sumar (12,42).

Coalición Canaria se queda sin representante en la provincia oriental.

