PP y Vox se sitúan al borde de la mayoría absoluta según las encuestas

El PP ha ganado las elecciones de este domingo según las encuestas publicadas nada más cerrar las urnas. El sondeo de Sigma Dos para RTVE y Forta sitúa además la suma de populares y Vox al borde de la mayoría absoluta. No se trata de una encuesta a pie de urna sino que se ha elaborado en las últimas semanas, antes de la jornada electoral, a través de miles de llamadas telefónicas.

Sigma Dos otorga al PP el 34,2% de los votos y entre 145 y 150 escaños. El PSOE es la segunda fuerza con el 28,9% de los sufragios y entre 113 y 118 escaños. Este sondeo sitúa a Sumar por encima de Vox, con el 13,3% de los votos y entre 28 y 31 escaños, mientras la extrema derecha se queda como la cuarta fuerza con entre 24 y 27 escaños y el 11,2% de los sufragios.

Si los dos partidos de la derecha obtuvieran la horquilla más alta llegarían a los 177 escaños, uno por encima de la mayoría absoluta, mientras si se cumplen las peores previsiones para los conservadores se quedarían en 169, a 7 de la absoluta. La suma de PSOE y Sumar lograría en cambio 149 representantes si ambos obtienen el mejor resultado que les otorga el sondeo. En ese caso, necesitarían del apoyo de fuerzas nacionalistas e independentistas para superar a las derechas.

El estudio se ha elaborado con las encuestas realizadas por Sigma Dos a cerca de 18.000 personas en las últimas dos semanas. De media se han realizado 1.200 encuestas al día para predecir cómo se repartirán los escaños, pero la mayoría, 10.000 llamadas, se han realizado en la última semana, cuando decide su voto aproximadamente el 20% del electorado.

En cuanto al sondeo de Gad3 para Mediaset también da la victoria al PP aunque con un resultado más holgado que el de Sigma Dos. Los populares obtendrán entre 150 escaños según esta encuesta y las derechas lograrían mayoría absoluta porque Vox logra 31 representantes. La suma sería de 181 escaños, cinco por encima de la mayoría absoluta. El PSOE sería segunda fuerza con 112 escaños y Sumar en este caso sería la cuarta fuerza con 27.

Gesop (Prensa Ibérica) no da mayoría absoluta a las derechas

Una tercera encuesta, la elaborada por Gesop para Prensa Ibérica, no es tan optimista para las derechas. El PP habría logrado el 31,9% de los votos con entre 133 y 137 escaños y el PSOE se quedaría con el 28,8% y entre 109 y 113 escaños. Sumar sería la tercera fuerza con el 14,2% de los sufragios y entre 36 y 40 representantes, mientras Vox, con el 13,1% se quedaría con entre 34 y 38 escaños. Las derechas no obtendrían mayoría absoluta al quedarse, en el mejor de los escenarios, con 175 escaños.

En el caso del sondeo de Sociométrica para El Español, el PP lograría entre 134 y 140 escaños y el PSOE entre 109 y 115. La suma de los populares con Vox oscilaría así entre los 172 y 177 diputados, sin tener garantizada la mayoría absoluta.

