La batalla por el último escaño de cada provincia, en directo: quién puede ganar un diputado y quién lo pierde

El minuto a minuto de la batalla por el último escaño en cada partido. elDiario.es sigue en directo cuál es el partido que tiene el último diputado que reparte cada circunscripción y cuál es el siguiente partido que puede arrebatarle ese escaño.

Consulta en el siguiente mapa quién podría arrebartarle a qué partido el último escaño que reparte cada provincia. El cuadrado de la izquierda muestra el partido que ahora mismo lo mantiene y el cuadrado de la derecha el que se lo podría arrebatar. Las provincias destacadas son aquellas en las que la batalla está más ajustada, con una diferencia mínima de votos.



La batalla por el último escaño: quiénes están a punto de perder y ganar un escaño Se muestran los escaños en disputa con el escrutinio actual. Destacadas en gris, las provincias donde están más cerca de arrebatar el escaño Tiene el últ. escaño Se lo puede arrebatar Desliza para ver el mapa

En el mapa de arriba puedes consultar qué partidos se están jugando el último escaño pero, ¿sabes quiénes son las personas que se están jugando ese puesto en el Congreso? En el siguiente gráfico puedes ver el reparto de escaños por partido en cada provincia y quiénes serán los diputados.

Filtra por partido y descubre cuántos escaños está a punto de ganar o perder cada candidatura y descubre también en directo que dos personas se están jugando ese último escaño en cada circunscripción.



BUSCADOR: quiénes son los diputados que se están jugando el escaño el 23J Listado de diputados que han conseguido escaño en el Congreso en las elecciones generales del 23J y destacados los escaños que están en disputa Selecciona un partido: Circunscripción Diputados conseguidos Últ. escaño En dis.



