Así quedaría el Congreso con una ley electoral de circunscripción única

En el sistema electoral español cada circunscripción o provincia elige un determinado número de escaños. Pero, ¿qué pasaría si se repartieran los 350 escaños en una sola circunscripción? elDiario.es simula en directo cómo quedaría el Congreso en estas elecciones del 23J si se utiliza un sistema de circunscripción única sin barreras electorales y aplicando el método de asignación de escaños d'Hondt con las candidaturas que se presentaron en las elecciones generales de 2023.

Este sistema suele beneficiar más (en comparación con el actual) a los cuartos y quintos partidos que tienen más dificultades de entrar en la pelea de escaños en las provincias pequeñas. En el siguiente gráfico puedes ver como quedaría el Congreso con esta simulación.

Pero, ¿cuál es el partido más perjudicado y beneficiado por la ley electoral en estas elecciones? La circunscripción provincial favorece la representación en el Congreso de las provincias menos pobladas y también a los partidos más votados en la asignación de asientos parlamentarios yaes mucho más difícil que los terceros, cuartos o quintos partidos consigan escaño en provincias que reparten tres, cuatro o cinco diputados.

Para medir a qué partidos ha perjudicado y beneficiado el sistema electoral el 23J, calculamos en directo las diferencias entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos obtenido por todos los partidos que hayan obtenido escaño o hayan superado el 3% de los votos.



Los partido más beneficiados y perjudicados por el sistema electoral el 23J Diferencia entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos obtenido por cada partido las elecciones generales del 23J Fuente: Ministerio de Interior



¿Es habitual que PSOE y PP sean los más favorecidos? Vamos a verlo en todas las elecciones celebradas en democracia.

En la parte de arriba del siguiente gráfico estarían los partidos que el sistema electoral ha premiado con más escaños que votos y en la parte de abajo los partidos que han tenido menos escaños que votos.



¿Cuáles han sido los partidos más beneficiados y perjudicados por el sistema electoral? Diferencia entre el porcentaje de escaños y el porcentaje de votos obtenido por cada partido en todas las elecciones generales que se han celebrado en democracia. Solo se incluyen candidaturas que consiguieron diputados o con más del 3% de los votos Fuente: Ministerio del Interior



