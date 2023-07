Elecciones 23J en Asturias: el mapa de los resultados de las generales, municipio a municipio

Fuente: Ministerio de Interior



Consulta en directo los mapas de elDiario.es para conocer el detalle de los resultados de las elecciones generales del 23J en cada municipio de Asturias. Descubre cuál ha sido el partido más votado y la segunda candidatura más votada; comprueba qué localidades cambiaron de ganador respecto a las elecciones generales de 2019, cuál ha sido el ganador según el tamaño de la localidad, o dónde sube o baja la izquierda y la derecha.

Explora los botones para ver los resultados por partidos o por bloques ideológicos. Además, el botón superior permite consultar estos resultados por municipios y por provincias.

Consulta en la siguiente tabla el resumen de los escaños en la comunidad y el detalle de los votos y escaños obtenidos por las principales formaciones políticas en los comicios de este 23J. También mostramos cuánto suben en votos y escaños respecto a las anteriores elecciones de 2019.

Resultados 23J - Asturias -% escr. 2023 2019

¿Cómo sube o baja cada partido respecto a las últimas elecciones generales? En este gráfico puedes comparar el porcentaje de voto obtenido por PSOE, PP, Vox, Sumar y los principales partidos autonómicos este 23J y en 2019 en los municipios de Asturias con más de 5.000 personas censadas.



Así sube o baja el voto a cada partido respecto a 2019 en las elecciones del 23J Comparación del voto a cada partido entre las elecciones generales de 2019 y 2023 en los municipios más poblados. Haz click para ver más detalle PSOE PP Vox Sumar + Ver el resto de municipios Fuente: Ministerio de Interior



¿Qué bloque entre izquierda y derecha sube o baja respecto a 2019? ¿Dónde arrasa cada uno? En las siguientes tablas puedes consultar, para los municipios con más de 4.000 votantes censados, cómo ha sido el voto a los partidos de izquierda y a los partidos de derecha en 2023 y cuántos puntos sube o baja respecto a las últimas elecciones generales en Asturias.

La izquierda sacó +10 puntos a la derecha en 2019 La izquierda ganó por +5 puntos el 10N Ni de izquierdas ni de derechas La derecha ganó por +5 puntos el 10N La derecha sacó +10 puntos a la izquierda en 2019

––––––––––––––

