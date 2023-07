La demografía del 23J: así vota cada grupo social en las elecciones generales

Para estas elecciones generales del 23J, analizamos en directo los resultados electorales según el perfil de población de todos los municipios para comprobar las características sociodemográficas del voto a los principales partidos en liza: PSOE, PP, Vox, Sumar, EAJ-PNV, Junts, ERC y EH Bildu.

¿A quién votan más las zonas con mayores ingresos? ¿En qué grupos consigue Vox sus mejores resultados? ¿Cómo es el votante de Sumar? ¿Afecta al voto el nivel de estudios de la población? Para este análisis, elDiario.es cruza en directo los resultados del voto en 8.131 municipios agrupados según distintos indicadores de renta, estudios, lugar de nacimiento o tamaño de municipio. Ver metodología completa.

En el siguiente gráfico puedes consultar qué porcentaje de voto obtiene cada partido según estas agrupaciones demográficas. Hay que tener en cuenta que estos grupos pueden estar muy vinculados a la geografía. Por ejemplo, comunidades como Madrid, Catalunya y Euskadi están muy representadas entre las zonas más ricas del país. Por eso, algunos partidos regionales solo aparecen en algunos grupos en función de estas variables.



El voto por renta Porcentaje de voto a cada partido entre los municipios (y distritos de grandes ciudades) agrupados según la renta media de sus residentes -% escr. El voto por edad Porcentaje de voto a cada partido entre los municipios (y distritos de grandes ciudades) agrupados según la edad media de sus residentes -% escr. El voto por nivel de estudios Porcentaje de voto a cada partido entre los municipios (y distritos de grandes ciudades) agrupados según el nivel de estudios de los residentes Donde tienen estudios básicos... -% escr. Donde tienen estudios intermedios... -% escr. Donde tienen estudios superiores... -% escr. El voto urbano vs. rural Porcentaje de voto a cada partido entre los municipios (y distritos de grandes ciudades) agrupados según el número de habitantes del municipio -% escr. El voto por lugar de naciminto Porcentaje de voto a cada partido entre los municipios (y distritos de grandes ciudades) agrupados según la relación entre su lugar de nacimiento y el de residencia Nacieron en la CCAA donde viven... -% escr. Son de otra comunidad autónoma... -% escr. Nacieron en el extranjero... -% escr. El voto según la tasa de paro Porcentaje de voto a cada partido entre los municipios (y distritos de grandes ciudades) agrupados según el la tasa de paro -% escr. Fuente: INE, Ministerio de Interior, Censo 2021



