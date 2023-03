La Street Food de Dabiz Muñoz conquista Las Palmas de Gran Canaria

El lunes 27 de febrero se encendieron los fogones de la foodtruck GOXO en la capital grancanaria, concretamente a las puertas del Gourmet Experience de El Corte Inglés en pleno pulmón de la avenida Mesa y López. Los primeros días las apuestas sobre las colas y comentarios al respecto se sucedieron en las redes sociales y también en los medios de comunicación. El viernes 24 de marzo, casi un mes después de su apertura y apurando los últimos 16 días que le quedan en la isla, nos acercamos a probar su carta y a comprobar si la fiebre continuaba igual.

Eran las 12 del mediodía y el equipo de Goxo se afanaba por preparar los últimos detalles de la apertura mientras ya había gente alrededor esperando para posicionarse en la cola oficial una vez montaran la catenaria habilitada al respecto. La primera persona en el día era Elvira, una señora que llegó a las 11:30 de la mañana y a la que acompañaba su nieto Agustín en espera del resto de familiares. “Me caen muy bien Dabiz y también Cristina, como no íbamos a aprovechar que teníamos en nuestra isla su foodtruck para probar lo que hacen y para eso he venido acompañada por varios de mis nietos y amigos”, me confesaba justo cuando a las 13:15 aproximadamente ya tenían las primeras hamburguesas en la mesa y se preparaban todos para pasar un día en familia.

Me volví a acercar al final de la comida para ver que les había parecido y todos al unísono me confesaban que “nos ha encantado, la espera ha valido la pena y lo único triste es que les queda poco tiempo en la isla, podrían quedarse un poquito más” contaban entre risas. Elvira concretamente destacó que “la hamburguesa me ha gustado mucho, me llama la atención que esté tan rojita por dentro pero no está cruda y la carne es muy sabrosa. Ah, y la tarta de la Pedroche está buenísima, a ver si lo lee”, sentenciaba entre carcajadas. Así que, Dabiz, ya sabes, estás aprobado por la gente que de verdad sabe como esas señoras que cocinan y cocinaban para toda la familia.

Entrando ya en faena con la propuesta gastronómica de la foodtruck podría resumirse que lleva el concepto street food a las últimas consecuencias, platos para comer con las manos y disfrutar mucho con ellos. El brioche de chili con carne XO lo podríamos asimilar a un falso perrito caliente donde el pan de bombón se cambia por un brioche y la salchicha por un ragout de carne madurada de buey y chorizo, frijoles negros, un chile poblano tatemado, que conociendo a Dabiz forma parte de su amor por México, y un toque divertido de Mac&Chees y totopos fritos en lo alto de cara a redondearlo de untuosidad y un punto crunchy a la vez. A su lado, las papas XO, que permitiéndome la licencia que la gente de Gran Canaria entenderá, es lo más parecido a las Papas Locas de toda la vida que he encontrado en mucho tiempo y todo gracias a sus dos salsas, que si por separado son golosas, juntas se convierten en adicción pura.

Esta acción sería imposible de llevar a cabo sin la vinculación empresarial que El Corte Inglés ha puesto en ella, por eso nos dirigimos a su director de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales, Alfredo Medina, quien declaró que “decir que estamos satisfechos, sería quedarnos cortos. Es un proyecto ambicioso, que traíamos a Canarias precedido de un éxito arrollador en otras provincias como Málaga, Murcia, Zaragoza o, por supuesto, Madrid. Y no podíamos ser menos, por lo que se preparó todo a conciencia en un doble episodio, primero en Las Palmas de Gran Canaria y después llegará a Santa Cruz de Tenerife; el orden entre las capitales quedó determinado porque había que aprovechar que Mesa y López abre todos los domingos hasta el 30 de abril, o también aprovechar las Fiestas de Mayo de Santa Cruz”.

Continuaba Alfredo destacando que “trabajar con el equipo de GoXo ha sido para nosotros una gran enseñanza. Pero por lo que más contento estamos es por la respuesta del público, que ha acudido en masa y ha aguantado las colas con paciencia y comprensión; creo que por tener en Las Palmas a la ”cocina callejera“ del mejor cocinero del mundo, todo ha valido la pena”, para concluir acordándose del “Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y concretamente de su concejo de Turismo, Pedro Quevedo, que quiere dar a la ciudad un impulso firme como destino gastronómico de primer orden, ayudándonos en la consecución de los permisos necesarios de cara a poder montar no solo la foodtruck, sino la terraza anexa que hemos dispuesto para poder facilitar a los que quieren disfrutar de la misma”. Yo aquí solo añadiría que este es el perfecto ejemplo de la alianza entre las instituciones públicas y las empresas privadas con un ganador claro, la ciudad que sigue afianzándose como auténtica capital gastronómica de Canarias.

A su vez, Pablo Sobrino, responsable del mundo XO nos contaba desde Madrid vía telefónica que “estamos encantados y bastantes felices del feedback que estamos teniendo en Las Palmas de Gran Canaria, tanto por los clientes como por todo lo que rodea una acción como esta, nada fácil y pionera para nosotros en viajar hasta tan lejos”. Sobre la posibilidad de que esta no sea “la vez” que vino la foodtruck de Dabiz y se convierta en “la primera vez” que vino la cocina callejera del mejor cocinero del mundo, Pablo lo tiene claro, “es un sí rotundo, por supuesto que nos encantaría volver, tendríamos que estudiarlo porque además sabes que a Dabiz le gustan muchísimo los productos canarios y quien sabe con qué nos sorprendería en una segunda ocasión, ya sabemos que la cabeza de Dabiz nunca descansa cuando de cocinar se habla”.

Le preguntábamos a Pablo sobre anécdotas en este tiempo y no lo duda, “es asombroso y emocionante conocer a personas que han cogido un avión o un barco para venir de otra isla con la única intención de probar nuestra comida, es algo que nos llega al alma a todo el equipo y Dabiz es consciente de ello ya que la comunicación con él es prácticamente diaria, está al tanto de todo”. Y ya pensando en las últimas semanas en Gran Canaria o el tiempo que tendrán en Santa Cruz de Tenerife, “la propuesta va a ser en un principio la misma para ambas islas, ya que somos conscientes que la gente de Tenerife conociendo que íbamos para allí, están esperándonos con muchas ganas. Eso no quita que en algún momento la cabeza de Dabiz le pida hacer algún cambio concreto o incluir algún plato especial, es algo que sucede en el día a día del mundo XO y la foodtruck no está exenta de ello”.

Volvemos al mundo gastronómico puro concreto de la propuesta a través de las dos hamburguesas disponibles. En primer lugar la Pepperoni Pizza Burger de la que les digo que es una hamburguesa porque la veía y palpaba con mis propios ojos, pero a cada mordida no podía dejar de pensar en que me estaba comiendo una verdadera pizza americana de pepperoni por su inconfundible sabor. Es pura diversión y me atrevería a decir, entiéndanme bien, que es una hamburguesa que le puede gustar a todos aquellos que tengan algún reparo con las mismas.

De la Burger Yakisoba ya decir que juega a otro nivel, esta es puro hedonismo XO. Empiezo destacando que ambas están elaboradas con dobles cheesburger en estilo smash y con una perfección en su punto de cocción digna de aplaudir, ya que como mandan los cánones, están crujientitas por fuera pero jugosas y rosas por dentro. Y, querido comensal, así es como se comen estas hamburguesas, no están poco hechas ni crudas, aprendamos un poco de cultura gastronómica que hay ocasiones en las que destrozamos el producto por esos gustos que tenemos. Ya continuando con la Yakisoba, jugar con esos noodles cremosos de pimientas del mundo, miso y una salsa perigourdine de trufas negras, todo ello cabiendo en una mano y con un pan en su perfecto punto, consiguen una hamburguesa que podría repetir en bucle sin cansarme.

De postres, un clásico XO como es la Tarta de Queso de la Pedroche, el Gofre XO con un cremoso de yogur y coco, salsa de caramelo salado y crujiente de piña para repetir como ese niño que no quiere crecer y el que está causando sensación en la isla, el Bizcocho Fluido, que cuando lo prueben, entenderán el por qué y para ello no se dejen ir al final de cada turno porque se acaban.

Antes de terminar esto permítanme que les comparta unas palabras del propio Dabiz Muñoz, el cual desde Madrid y telefónicamente nos cuenta que “estamos encantados todo el equipo con el recibimiento que Las Palmas está dando a nuestra propuesta. A mí personalmente, que tengo mucho cariño a vuestra tierra y de la que siempre hay guiños en mi cocina, me ha emocionado tanto la recepción en la calle como los comentarios que me han llegado por las redes sociales”. Para concluir, el mejor chef del mundo no quiere despedirse sin “darle las gracias a todas y todos los que han pasado por GoXo y desear que sigan disfrutando las dos semanas que nos quedan en Las Palmas y después el tiempo que estaremos en Tenerife, el equipo está preparado para darlo todo”. Aún se recuerda la receta de unos escalopines con queso Flor de Guía Cortijo de Caideros que grabó en su Instagram tras la visita al Congreso Orígenes que se celebró enmarcado en la Feria Gran Canaria Me Gusta el año pasado.

Y con eso quiero yo terminar, dedicándole unas palabras al equipazo que liderado por María como jefa de cocina y que se encontraba en Madrid el día que estuve yo, no pudo estar mejor representado por Sofía y Ana, responsables en su lugar, pero también por Manuel, Patricia y Dani. Todos ellos se dejan la piel día a día y cliente a cliente para agradecer con el trabajo tanta pasión y paciencia de los comensales a la hora de esperar por su comida. Les aseguro y lo digo con conocimiento de causa porque yo he probado la foodtruck en su lugar de origen, Madrid, que lo que tenemos en Canarias es exactamente el mismo nivel que allí, y eso es muy de agradecer, es más, es la mayor prueba del respeto que Dabiz Muñoz y todo el mundo XO están poniendo en su “primer” viaje por Canarias. Y el que lo quiera coger, que lo coja.

