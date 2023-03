Un 8 de Marzo dedicado a la gastronomía canaria con M de mujer

Justo el 8 de marzo de 2022 en estas misma sección elaborábamos un reportaje donde dábamos voz y poníamos el foco en 10 mujeres que a día de hoy trabajan y dan valor a la gastronomía canaria y que pueden leer en este link (https://www.eldiario.es/canariasahora/por-fogones/diez-mujeres-gastronomia-canaria-8m-lleno-sabor_1_8810240.html).

Obvio resulta destacar que la fuerza de la gastronomía de las islas tienen en la mujer un baluarte fundamental y viene como diríamos aquí, “de toda la vida”. Me atrevería a afirmar con rotundidad que en nuestros restaurantes o bares, las mujeres ocupan un papel destacado bien sea en cocina, sala o incluso algo tan importante como es la gestión, otra cosa es que lo queramos ver y sepamos contar.

Pasa lo mismo en el sector primario con nuestras queseras, agricultoras, ganaderas, recolectoras e incluso gente del mar, que no olvidemos también forma parte fundamental e imprescindible de la gastronomía y a las que aún no se les ha reconocido lo suficiente todo el trabajo realizado durante décadas.

También en nuestro sector, la comunicación, la mujer tiene un papel destacado ya que son varias las que desde las páginas de un periódico, la radio o la televisión dan voz a la gastronomía canaria a través de todo archipiélago. Desde aquí mis reconocimientos a todas ellas, que saben quiénes son y que por el día a día que nos come pocas veces no lo decimos.

Pero si a algunas mujeres en especial quiero dedicar este pequeño artículo de opinión con motivo del 8M, son a las 12 Guardianas de los Sabores de Gran Canaria, de las que ya le contamos toda su historia y que pueden recuperar aquí. (https://www.eldiario.es/canariasahora/por-fogones/12-guardianas-sabores-gran-canaria_1_8936142.html )

Sin las Antonia, Tina, Rosa, Pepa, Ana, Teresa, Beni, Mari Jose, Mari Ángeles y resto de las guardianas del ayer no tendríamos a las Maria José, Raquel, Teresa, Dana, Cristina, Icíar, Yoana, Sandra o Alba, que conforman la gastronomía del hoy y del mañana.

En nuestra mano pero también en nuestro deber como comunicadores está ponerlas en valor, reconocer su esfuerzo, talento, trabajo y sacrificio, porque sólo sumando en conjunto podremos hacer una sociedad mejor y defender un feminismo sin barreras ni enfrentamientos. Con este pequeño artículo más de opinión que de información no he querido más que sumar un granito de arena al gran trabajo que mis compañeras de Canarias Ahora hacen todo el año por reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual a todos los niveles. Leerlas cada día me hace siempre sentirme afortunado por poder aprender de ellas, de las que están hoy pero también de las que han pasado y ya no están. Ojalá llegue el día en que no tengamos que escribir el 8M, ese día y solo ese día, los que defendemos un feminismo sin barreras o enfrentamientos podremos decir que lo habremos conseguido, que la sociedad ha evolucionado a mejor y que viviremos de una manera más justa.

Permítanme a la hora de terminar una licencia personal, y es agradecerle a mi madre, Manoli, todo lo que aprendí de ella, a mi pareja, Sonia, lo que me enseña día a día y a mi hija, Adriana, que me motiva en que nunca hay que perder la ilusión. Para mí, ellas también forman parte de “mi” gastronomía personal, con M de Mujer y por las que siempre pelearé.