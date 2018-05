La Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022 espera del Congreso cambios ante los siniestros aéreos

La presidenta de la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022, Pilar Vera, espera que la comisión de investigación sobre el accidente de Spanair creada en el Congreso permita un cambio sobre la manera de investigar estas catástrofes y que Aviación Civil inspeccione realmente las habilitaciones.



"De la comisión de investigación esperamos y luchamos desesperadamente para que, al menos, se cambien dos cosas fundamentales: la manera de investigar los accidentes aéreos en España, o cualquier tragedia con víctimas múltiples, y que la Aviación Civil española de una vez por todas se ponga las pilas", ha dicho Vera.



Para ello hace falta que la Agencia Española de Seguridad Aérea, que supervisa todo el sistema aéreo, "deje de ser lo que es y haga lo que tiene que hacer", ha defendido Pilar Vera con motivo de la presentación de un concierto con el que se conmemorará el décimo aniversario del accidente aéreo de Barajas.



En su opinión, "en aviación está prácticamente todo inventado, nosotros hemos aprendido mucho fuera de España, y desde hace años, venimos luchando contra ese infame informe de la a Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) que provocó que esto se enterrara judicialmente".



La Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022, ha remarcado su presidenta, lucha por una cultura preventiva de seguridad aérea, para que "no se reaccione cuando ha pasado la desgracia, pues las tragedias son evitables si cada uno cumple con su responsabilidad".



"De esta tragedia estamos extrayendo todos los conocimientos para volar más seguros", ha argumentado.



Pilar Vera ha subrayado que "demasiada gente" cercana a ella murió en aquel vuelo que se estrelló hace diez años cuando despegaba del aeropuerto de Barajas hacia Gran Canaria, por lo que "moralmente no podría seguir viviendo" si no hiciera "lo imposible para evitar más muertes inútiles".



"Aquel 20 de agosto de 2008 (día del accidente), todos tomamos una decisión personal, hay personas que siguen viviendo en su corazón con unos sentimientos que no aportan nada y pesan mucho, y otras personas que tomamos la elección personal de que esto se tenía que enfrentar con generosidad, con una generosidad total", ha añadido.



Respecto al concierto con motivo del décimo aniversario del accidente del vuelo, ha señalado que tiene "una importancia súper relevante" para las familias de las víctimas, pues busca que "la música sea el bálsamo que dulcifique las heridas" que todos llevan "en el corazón".



El concierto se celebrará el 18 de agosto en el Auditorio Alfredo Kraus, y será interpretado por la Orquesta y Coro de la Sinfónica de Las Palmas.



Asimismo, contará con solistas como Olga Cerpa, Pedro Manuel Afonso, Iván Quintana, Patricia Muñoz, Isabel Padrón, así como el timple de Abraham Ramos y el verseador Yeray Rodríguez.



La Orquesta Sinfónica de Las Palmas, dirigida por el maestro grancanario Rafael Sánchez Araña, interpretará un repertorio en el que destaca el sello de Néstor Álamo arreglado en versión sinfónica, Teobaldo Power y canciones del folclore canario, todas ellas desde el enfoque sinfónico.



Las entradas para asistir al concierto estarán disponibles a partir del lunes 14 de mayo en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós, así como en sus puntos de venta por internet ( auditorioteatrolaspalmagc.es y auditorio-alfredokraus.com) y telefónica al precio de 10 euros.



El concierto ha sido concebido como un tributo a las víctimas y a los afectados por la tragedia, pero también pretende agradecer la labor de profesionales de diversos campos que prestaron su servicio y apoyo, han indicado los organizadores.