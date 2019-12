14 hombres y una mujer: el Consejo de Administración del Club Baloncesto Gran Canaria incumple con la igualdad

Recién conformado, cuenta con solo una mujer, Guacimara Medina (PSOE). El accionista mayoritario del club es el Cabildo, una institución pública. La Corporación, no obstante, señala que el Granca es una sociedad anónima y no está sujeta a la Ley de paridad La Ley estatal obliga a que las entidades públicas mantengan un equilibrio entre mujeres y hombres que no supere el 60% de personas de cada sexo ni sea inferior del 40% y a que en sus Consejos de Administración se procure el equilibrio El pasado mandato ocurrió lo mismo: solo una mujer fue consejera, Ylenia Pulido, entonces en Podemos