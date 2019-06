Más de 11.000 aspirantes para 1.200 plazas de docente en Canarias

Confusiones, prisas, nervios e indisposiciones se han registrado este sábado en las oposiciones de funcionarios docentes no universitarios celebradas en toda España, excepto en el País Vasco, en las que unas 200.000 personas compiten por 30.562 plazas. En Canarias con 1.200 plazas convocadas -la mayor de las últimas décadas-, se han aceptado 14.649 solicitudes de 11.700 aspirantes, ya que algunos aspiran a más de una plaza.



La mayoría de las plazas convocadas, 22.545, son para el cuerpo de maestro, lo que supone el 73,77% del total, especialmente para Primaria (31,26%), Infantil (19,04%), Inglés (16,81%) y Pedagogía terapéutica (12,26%), según ha informado CCOO.



Además, hay convocadas 6.046 plazas como profesor de Secundaria (19,78 % del total); 1.512 para Formación Profesional, 247 para las Escuelas Oficiales de Idiomas, 134 para Música y Artes Escénicas y 78 para Artes Plásticas y Diseño.



Aunque, en general las pruebas se han desarrollado con normalidad, ha habido algunas quejas, como ha sucedido en Navarra (6.088 inscritos para optar a 643 plazas de maestros), por parte de los sindicatos, ya que LAB ha hablado de "desajustes" en "la forma y el tiempo de confección de los tribunales" y AFAPNA ha criticado la elección de un instituto de Pamplona que celebra el día de la juventud, lo que podía molestar a los opositores.



En Asturias, donde se han examinado 5.071 maestros para optar a 781 plazas ofertadas (el 81,5% de los inscritos), no ha podido presentarse una aspirante que ha dado a luz, pero que, como se le da por justificada la ausencia, podrá realizar la prueba otro día.



Los nervios han sido la nota dominante en La Rioja, según el secretario del área pública no universitaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de La Rioja, Pedro Antolín, que ha destacado el "alto grado afluencia a esta convocatoria", ya que se ha examinado más del 80% de las 2.380 personas inscritas para conseguir una de las 330 plazas convocadas.



Al igual que en el resto de España, los participantes no podían llevar dispositivos móviles ni relojes inteligentes ni pinganillos en la oreja, por lo que los miembros de cada tribunal han revisado a los aspirantes para comprobar que no llevan nada en el pabellón auditivo, ha precisado Antolín.



Las ganas de "tener un trabajo fijo para toda la vida" han animado en Madrid a cerca de 24.000 personas a presentarse a las 3.500 plazas de maestros de Primaria.



Es el caso de Isabel, profesora de Primaria de francés, que ya se ha presentado tres veces a oposiciones de docentes y que, aunque lleva más de 23 años en "todas las ramas, niveles y etapas" de la enseñanza, aspira a conseguir un "trabajo estable" que le de "más seguridad".



Un deseo que comparten Estela e Inma, que en anteriores oposiciones obtuvieron "muy buena nota", pero la falta de experiencia las dejó sin plaza, lo que esperan que no les vuelva a suceder en esta ocasión debido a la "gran oferta de la convocatoria actual".



Comentar el poema de Pedro Salinas La voz a ti debida, ordenar cronológicamente a Quevedo, Espronceda, Becquer, José Hierro o Juan Ramón Jímenez y encontrar "enumeraciones, metonimias, hipérbaton o sinécdoques en un texto son algunas de las pruebas que los opositores madrileños han tenido que afrontar en los exámenes de esta mañana.



Solo la indisposición de una aspirante, que ha sido atendida en la misma aula, ha alterado la normalidad en los exámenes en Castilla-La Mancha, a los que se han presentado el 79 % de los 10.791 aspirantes que habían entregado solicitud para 1.050 plazas, según informa el sindicato ANPE.



Por su parte, la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, ha señalado que 32.025 aspirantes han solicitado participar en las oposiciones al cuerpo de maestros, donde hay una oferta de 3.800 plazas y en Baleares se han presentado 4.291 opositores para 1.070 plazas.



Con estas oposiciones se pretende reducir la temporalidad al 8%, han destacado los sindicatos docentes CCOO y CSIF, que han recordado que se trata de una gran oferta de plazas pues desde que en 2009 empezaron los recortes no ha habido una similar.