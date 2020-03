Jóvenes y personal de la Fundación Diagrama lanzan un mensaje de apoyo a los menores para sobrellevar el confinamiento

La Fundación Diagrama, que gestiona 11 de los 40 centros de menores del Cabildo de Gran Canaria, ha elaborado un vídeo y también otros contenidos con los que busca hacer más llevadero a los niños el período de confinamiento.

Así, cruzan mensajes con otros jóvenes de centros de toda España de los diferentes servicios, tanto de protección como de internamiento de menores. Con ello, explica la asociación, intenta buscar que se animen, que se alienten, que se consuelen un poco por la situación de confinamiento.

"Hay muchos chicos en centros que no salen a la calle desde hace una semana y ellos no tienen las posibilidades que tiene una familia convencional, si a ellos se les hace muy cuesta arriba esta situación, imagínense en un centro donde hay 10 chicos o un centro de internamiento en donde hay 50 chicos ahora mismo que no salen", explica la nota.

Es por ello que intentan cruzar mensajes entre unos y otros, darles ánimo, enviar cartas a los hospitales, enviar mensajes de apoyo en varios idiomas para los chicos extranjeros que están solos.

La Asociación explica que el Hogar Jiribilla es "un poco especial" porque su barrio siempre les ha brindado una acogida "espectacular" y siempre colabora con los menores en este tipo de iniciativas artísticas y para todo tipo de trabajos que desarrollan para fomentar valores de forma transversal.

El vídeo, un poema de Mario Benedetti con el que directora del hogar tiene un vínculo especial ya que su padre se lo dedicaba a ella y se grabó en el Día del Padre, es un mensaje positivo de aliento. Así, la directora quiso trabajar esto con los niños que participaron "encantadísimos" igual que el personal educativo y auxiliar.