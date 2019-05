Pepe Naranjo gana el Premio Saliou Traoré con su retrato de la vida en África

El retrato de la vida diaria en África, a través de pequeñas historias sobre un continente enorme, le ha servido a José Naranjo para ganar el primer Premio Saliou Traoré de Periodismo en español, instituido por Efe y Casa África.



Crónicas africanas, una serie de 47 reportajes sobre aspectos cotidianos de la vida africana publicada en La Provincia-Diario de Las Palmas a lo largo de 2018, cautivó al jurado por su solidez, su profesionalidad, su humanidad y su reflejo de la diversidad.



"Estoy feliz, es una alegría enorme recibir este premio que lleva el nombre de Saliou, que fue un hermano mayor para mí y me ayudó tanto cuando me instalé en Dakar en 2011", ha dicho a Efe el periodista grancanario al recordar a su amigo, el veterano corresponsal de la agencia española de noticias en Senegal, fallecido el año pasado.



En las historias premiadas, Naranjo aborda aspectos, lugares y personajes que no suelen salir en los medios de comunicación, desde el trabajo de un sastre en Senegal hasta el popular cine al aire libre en Chad, la integración de los albinos en Guinea Bissau o el cultivo de arroz en Nigeria.



Es "una cita con la realidad africana cada domingo" a través de una docena de países (Senegal, Malí, Guinea Bissau, Mauritania, Congo, RDC, Chad, Gambia, Nigeria, Níger, Ghana y Liberia) "más allá de las guerras, el hambre, la miseria y las enfermedades", ha explicado.



"Esta serie fue un regalo, me la propuso el periódico y me sentí enormemente agradecido de poder contar la vida del continente de otra manera", ha añadido Naranjo, que quiere reivindicar el papel de la prensa regional, lejos del centro de la política nacional.



La Provincia "es el diario que se leía siempre en mi casa y eso también me hace feliz", ha agregado este 'freelance' de 47 años, también colaborador habitual del diario El País y reconocido en 2016 con el Premio Canarias de Comunicación.



Ganar el Saliou Traoré supone además para él un "estímulo muy importante". "Porque estoy lejos y a veces es difícil calibrar el impacto de tu trabajo y este galardón me dice que mis historias llegan", ha detallado.



La exvicepresidenta del Gobierno Teresa Fernández de la Vega, miembro del jurado, ha destacado a Efe "su rigor, compromiso y capacidad de reflejar tantos temas diversos" en unas crónicas "independientes, pero que juntas reflejan la totalidad de África".



También ha reconocido el "altísimo nivel" de los 26 trabajos presentados, al igual que el resto del jurado, formado por el presidente de Efe, Fernando Garea, y el director de Comunicación de Casa África, Joan Tusell, junto a los periodistas Felipe Sahagún y Nico Castellano.



Establecido en Dakar desde hace años, Naranjo es un periodista con una larga y reconocida trayectoria y su trabajo es alabado por su rigor y conocimiento en la región atlántica del continente.



El galardón, dotado con 5.000 euros y una estatuilla, es una apuesta por una información diferente y un homenaje a Traoré, veterano corresponsal de Efe durante 37 años en África Occidental.



De hecho, el trabajo de Naranjo "hace honor al periodismo de Saliou, diverso, cotidiano, real, esa África no habitual. Los dos han conseguido contar la otra África", ha destacado Castellano, periodista especializado en inmigración, derechos humanos y desarrollo.



"El caso de Pepe (como es conocido Naranjo) rompe con el tópico falso de que un corresponsal no se mueve del lugar y su trabajo destila el conocimiento de quien vive y se patea esa zona del mundo", ha añadido el informador de la Cadena Ser.



En ese mismo sentido, Sahagún, periodista especializado en política internacional y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, ha asegurado que "el recorrido de Naranjo por África no muestra solo tres o cuatro caras del continente, sino las mil Áfricas".



"Lo tiene todo, lo social, lo político, lo humano, lo cultural, lo medioambiental, con testimonios de primera mano, sin alharacas, dejando que lo cuenten las personas que lo protagonizan", ha añadido al resaltar que el jurado ha valorado "el reporterismo total".



Tusell, miembro del jurado en representación de Casa África en nombre de su director general, José Segura, ha alabado "la mirada" de Pepe Naranjo, que no se limita a los "estereotipos africanos: los bombardeos, la miseria, el hambre", igual "que hacía Saliou".



"La apuesta de Pepe ha sido arriesgada, al presentar un periodismo no de actualidad, sino un maravilloso retrato semanal de la realidad", ha indicado Tusell, que también ha destacado la importancia de la apuesta de un periódico regional por contenidos africanos diferentes durante un año.



En esta primera edición se presentaron 26 trabajos, de los cuales dos procedían de Colombia y el resto de España. La ceremonia de entrega del premio se celebrará el próximo día 14 de octubre en la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria.