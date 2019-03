Noemí Santana (Podemos): "Es de imperiosa necesidad que las mujeres salgan a defender sus derechos"

La secretaria general de Podemos en Canarias, Noemí Santana, afirmó este miércoles que es de "imperiosa necesidad" que, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebrará este viernes, las mujeres salgan a las calles y participen en las manifestaciones para defender sus derechos.



Noemí Santana se expresó de este modo durante la presentación de las propuestas de su partido para garantizar que se llegue a la plena igualdad entre mujeres y hombres, ya que, insistió, "estamos muy lejos de alcanzarla".



La también parlamentaria de Podemos destacó la importancia de hacer propuestas en pro de la igualdad en un momento en el que los partidos de derechas cuestionan la ley de violencia de género y plantean retrocesos en la ley del aborto.



Noemí Santana se refirió también a la necesidad de "seguir luchando" por la igualdad en un país "machista, en el que los hombres gozan de privilegios, en el que hay brecha salarial, y no son igualitarios los derechos de maternidad y paternidad, y en el que hay muchos casos de violencia machista y asesinatos".



Las diputadas de Podemos harán huelga el viernes próximo e invitan a sus compañeras de otros partidos a que secunden la convocatoria de paro y a que pidan que se les descuente el salario de ese día, ya que de no ser así se cometería un fraude.



Las propuestas las presentó la responsable de Igualdad, Feminismos y LGTBI del partido, María del Río, quien señaló que una de ellas es una ley canaria de igualdad retributiva para "acabar de una vez por todas" con la brecha salarial.



Podemos también exige que se cumpla la ley canaria de igualdad para que "nunca más con dinero público se financien instituciones y organismos" que no cumplen esa normativa.



La tercera propuesta, que fue rechazada el pasado mes en el Parlamento de Canarias, es de materia educativa y tienen tres claves, una de ellas que para la formación obligatoria de los docentes de secundaria haya un módulo de educación en igualdad y en prevención en violencia machista.



La segunda parte de esta propuesta es que en la formación de educación infantil haya educación con contenidos en prevención e igualdad, y la tercera y "más importante", que los alumnos de Educación Secundaria tengan una asignatura específica en la que se traten los cambios sociales relacionados con la igualdad y la violencia machista.



María del Río manifestó que no se puede seguir hablando de la importancia de la educación y no hacer nada al respecto, y reclamó educación en igualdad, así como "recuperar la que perdimos de educación afectivo sexual", y volver a poner una asignatura específica.



La dirigente de Podemos señaló que en algunas comunidades autónomas se imparte esa asignatura y opinó que dar dos horas a la semana es algo "imprescindible".



Del Río declaró que es preciso "empezar desde abajo, por la infancia" y para ello, añadió, es necesario que tengan formación los profesores.



Reconoció la también diputada de Podemos que también es conveniente educar a toda la sociedad en materia de igualdad, e insistió en que se trata de aplicar las leyes.



Comentó que hubo un momento en el que se creyó que la igualdad llegaba con la aprobación de leyes pero es algo que no ha llegado a la realidad, y para el día de la huelga emplazó a los hombres a que en el trabajo cubran los servicios mínimos, si los hay, y que en el resto de actividades sustituyan a las mujeres.



Porque, concluyó María del Río, "este mundo lo tenemos que construir juntos; no es una historia solo de mujeres".