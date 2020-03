La UME intervendrá en todas las residencias de mayores que lo necesiten por verse desbordadas o sin personal

La Unidad Militar de Emergencias (UME) intervendrá en todas las residencias de mayores que lo necesiten por verse desbordadas o sin personal, ha informado el Ministerio de Defensa este domingo, cuando hay 2.850 militares desplegados que desinfectarán 21 residencias de la Comunidad de Madrid.



Así lo hará de acuerdo con la instrucción que ha emitido el Ministerio de Sanidad, en la que dispone que todas las residencias de España necesitadas deben informar de inmediato a la delegación o subdelegación de Gobierno que corresponda, así como a la consejería de Servicios Sociales de su comunidad, para que acuda el auxilio urgente disponible.



Se trataría de las residencias de mayores, discapacitados o de otro tipo, en las que, indica Defensa, esté en peligro la integridad del servicio, porque se estén viendo imposibilitadas, bien por desbordamiento de la situación o por ausencia de personal, para garantizar las medidas preventivas, sanitarias y de aislamiento.



Será la Vicepresidencia de Derechos Sociales la que recopile estos datos e indicará a Defensa a qué residencias debe acudir la UME. Realizada la intervención oportuna, recibirá un resumen de la situación abordada, medios activados y situación final.



La instrucción estipula que las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla deberán difundir estas indicaciones de manera inmediata a todas las residencias de mayores, de personas con discapacidad y análogos que estén bajo su competencia.



Según ha informado en rueda de prensa el jefe del Estado Major de la Defensa (JEMAD), Miguel Villarroya, este domingo se van a desinfectar 21 residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, que se añaden a las 9 en las que se intervino ayer.



Las Fuerzas Armadas, ha indicado, están ya actuando de una forma permanente en algunos lugares, como los campamentos de emergencia de Ifema y la Fira de Barcelona, seguridad en las centrales nucleares, apoyo sanitario en el puerto de Melilla, triaje en el Hospital de Oviedo, y apoyo en centros de acogida y emergencia en León, Cádiz, Ceuta y Las Palmas de Gran Canaria.



Además, los militares seguirán desinfectando los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Málaga, Gran Canaria y Alicante, y los puertos de Barcelona, Valencia y Castellón, y continuarán transportando pacientes de hospitales a hoteles medicalizados en Madrid.



Finalmente, Villarroya ha informado de que este domingo harán labores de transporte del banco de alimentos de Madrid y distribuirán comida a colectivos desfavorecidos de Cartagena (Murcia).



Preguntado sobre las razones por las que los militares no ha actuado aún en el País Vasco, el JEMAD ha aclarado que el Ejército no tiene la iniciativa en el montaje de campamentos, sino que son las autoridades locales.



"Actuamos ahí donde hay una petición y es necesario", ha dicho para añadir que, si algún ayuntamiento o el gobierno vasco se lo requiere, el Ejército ayudará.



De hecho, ha explicado que se reclamó en un momento dado desinfectar el aeropuerto de Bilbao, pero surgió una petición "mucho más urgente" de actuar en el Hospital de Santander, y así se hizo.



"Esto es una carrera de fondo y todavía no vemos el fin, pero estamos manteniendo el esfuerzo y tenemos las capacidades", ha afirmado el general Villarroya, que ha añadido: "Somos 47 millones de españoles, 47 millones de soldados que tenemos una misión: ganarle al virus".