Canarias se la juega: llega a su primer fin de semana sin toque de queda con la incidencia más baja en cinco meses

El primer fin de semana sin toque de queda llega a Canarias cuando las islas presentan su mejores datos epidemiológicos desde hace meses: las incidencias acumuladas siguen a la baja, tanto a siete como a 14 días, y se presentan en el último informe de la Consejería de Sanidad del Gobierno regional en riesgo medio y bajo en mayores de 65 años. Asimismo, se siguen restando los casos activos, apuntando este jueves tan solo 2.560 infectados, una cifra que no se alcanzaba desde agosto de 2020. También mejoran los datos asistenciales, especialmente en Tenerife, donde la presión en las unidades de cuidados intensivos con pacientes COVID cae de riesgo alto a medio en las últimas 24 horas. En general, todos los municipios isleños contabilizan menos de 100 positivos en una semana, excepto Las Palmas de Gran Canaria, que suma 109.

A pesar de las buenas perspectivas, cabe recordar la fragilidad de las estadísticas y la rapidez con la que se propaga el virus, por lo que este fin de semana será crucial para la sociedad isleña, que podrá contribuir a la continuidad en la mejoría de los datos o no. Ya lo decía este jueves el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la reunión de la Junta de Seguridad para coordinar un dispositivo de cara a este primer fin de semana sin toque de queda: "Esto no es el fin de la pandemia y, por tanto, no hay nada que festejar. Si alguien entiende que este viernes es para salir a la calle a festejar que le hemos ganado al virus, se equivoca”, sentenció.

La incidencia acumulada de COVID-19, igual que en diciembre de 2020

Entre los datos que reflejan la mejoría en la tendencia de los contagios en las islas, hay que destacar la caída constante que se viene experimentando en las últimas semanas en cuanto a las incidencias acumuladas a siete y 14 días, que para este jueves se mantienen en 41,87 y en 86,9 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Estos datos no se escribían desde hace al menos cinco meses.

Fue a principios de diciembre de 2020, antes de arrancar la tercera ola de contagios, cuando se registraron 39,4 casos por cada 100.000 habitantes en siete días. En aquel momento se apuntaron también 4.246 casos activos y se sumaron 21.179 positivos y 340 muertes acumuladas.

Es este jueves, pasadas la tercera y cuarta ola, cuando vuelve a reflejarse una cifra muy similar: 41,87 casos por cada 100.000 habitantes en siete días, según el último informe epidemiológico de Sanidad, sumando en esta jornada 140 nuevos contagios, 54.296 casos desde el inicio de la pandemia y 756 fallecimientos en total, tras la muerte de cinco personas.

Medidas para evitar fiestas y botellones ilegales

Torres insistió en su intervención de este jueves que la única medida que ha decaído es el toque de queda y recordó que los botellones están prohibidos. "Pido la máxima responsabilidad especialmente a quienes no están vacunados. No puede haber aglomeraciones, ni a partir de las 00:00 horas ni durante el día”, declaró. De la misma manera, cabe señalar que en las islas en nivel 2 (Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote) la permanencia de grupos de personas está limitada a un máximo de seis personas y hasta diez en el resto de las islas.

El presidente aprovechó para felicitar a la sociedad canaria, que “lo está haciendo muy bien”, así que “no lo estropeemos por querer festejar antes de tiempo lo que vamos a festejar seguro, que es la victoria sobre la COVID”. Irónicamente, horas después de su comparecencia, decenas de jóvenes se reunieron en la playa de Las Canteras para celebrar un gran botellón en la arena, tal y como se puede comprobar en un vídeo compartido en redes sociales por una vecina que paseaba por la zona sobre las 23:00 horas.

Este hecho viene a demostrar la preocupación del Gobierno regional de cara al fin de semana ante un posible desmadre como el vivido la semana anterior en Madrid y Barcelona. Incertidumbre que ha propiciado el refuerzo de los cuerpos policiales y los turnos desde este viernes, gracias al servicio de unos 7.000 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales y autonómicos que velarán por la seguridad y el cumplimiento de las medidas establecidas para el control de la pandemia.

Otra de las medidas presentadas por el Gobierno de Canarias para frenar los contagios es la ampliación del horario de los servicios de restauración en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, en nivel 2 de alerta, hasta medianoche. Así lo dio a conocer el portavoz del Consejo de Gobierno, Julio Pérez, el pasado miércoles: "El objetivo es favorecer la permanencia en establecimientos organizados y evitar las aglomeraciones en la vía pública", explicó, con la esperanza de que esta propuesta pueda ayudar a "controlar la tentación" de fiestas y botellones. Habrá que verlo.