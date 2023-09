La consejera canaria de Sanidad ignora las críticas sobre la designación de gestores sin formación ni experiencia sanitaria

La nueva consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón (Coalición Canaria), se ha estrenado este viernes en comisión parlamentaria esbozando las principales líneas de actuación que pretende acometer durante los próximos cuatro años y evitando responder a las críticas formuladas tanto por el PSOE y Nueva Canarias (NC) sobre la designación de determinados altos cargos de su departamento sin formación específica ni experiencia en el ámbito sanitario.

El portavoz socialista en esta comisión, Miguel Ángel Pérez, recordó que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, prometió en un acto de campaña celebrado en Lanzarote el pasado 22 de mayo “profesionalizar la gestión sanitaria” y elegir a los gerentes por su bagaje y no por su “carné de partido”. Sin embargo, Pérez ha mencionado algunos perfiles con trayectorias que no han estado vinculadas con el sector sanitario y que, en cambio, sí se asocian con partidos del Gobierno canario.

El socialista mencionó al nuevo gerente del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Adasat Goya, un economista que ha compatibilizado durante las dos últimas décadas su trabajo como estibador en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife con el de concejal de CC en el Ayuntamiento de El Sauzal. También nombró los casos de las nuevas directoras del área de salud de La Gomera y La Palma. La primera, Eva Ravelo, fue en las listas de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en las elecciones del 28 de mayo y ha trabajado como educadora infantil para el Ayuntamiento de Valle Gran Rey. La segunda, Cecilia Sánchez, ha trabajado como auxiliar administrativo en diversas entidades privadas y públicas, como el Servicio Canario de Salud o el Cabildo de La Palma.

“Quizás (Clavijo) quiso decir una cosa e hizo otra”, ha sentenciado el portavoz socialista, que cree que esos nombramientos le han sido “impuestos” a la consejera de Sanidad y que obedecen al ánimo de satisfacer a las “familias políticas” que sustentan al Gobierno regional. “No tienen conocimiento alguno en materia sanitaria”, ha redundado.

El PSOE presentará en el próximo pleno una Proposición No de Ley para promover la profesionalización sanitaria “con el objeto de evitar perfiles sin trayectoria profesional en el ámbito de la salud y vinculados con las formaciones que sustentan al Gobierno”.

También el portavoz de Nueva Canarias (NC) en esta comisión, el enfermero Yone Caraballo, ha reprochado al Gobierno de CC y PP que hablen de “profesionalización sanitaria” mientras designan como directora del área de salud de Lanzarote a Esther achín, que fue consejera del Cabildo con CC y que es técnico en agencias de viajes, habiendo desarrollado su carrera profesional, según el currículo facilitado por el propio Ejecutivo, “en el sector de la empresa privada vinculada con los viajes y la promoción turística en destino de productos elaborados en Canarias”.

“Es una señora que vende cruceros”, dijo Caraballo exhibiendo un documento impreso con ofertas de viajes. “Hay que tener a los mejores dirigiendo la sanidad pública. Si no, no va a mejorar”, añadió el representante de NC en esta comisión.

La consejera de Sanidad no ha contestado en ninguna de sus réplicas a esas críticas de los partidos de la oposición sobre la política de nombramientos. Sí lo han hecho los portavoces de Coalición Canaria (CC), José Alberto Díaz-Estébanez, y del Partido Popular (PP), Rebeca Paniagua. El primero ha calificado de “disparatadas” las críticas y ha acusado a los socialistas de “amnesia” porque, según ha dicho, el anterior gobierno tenía como directores del área de salud a ingenieros o trabajadores sociales. En su breve intervención, ha abogado por una “gestión profesionalizada y no dogmática”. Paniagua, por su parte, ha hecho referencia al anterior consejero de Sanidad, el socialista Blas Trujillo, que “fue personal laboral de la Autoridad Portuaria” de Las Palmas.

“Los ciudadanos no necesitan peleas, sino soluciones”

Esther Monzón sí que ha lamentado el clima de “crispación” que ha percibido en una sesión en la que ha dibujado, sin profundizar, las líneas estratégicas del mandato. “En temas de salud, los ciudadanos no necesitan escuchar una pelea, sino soluciones”, ha dicho la consejera, para quienes las ofertas de colaboración planteadas por todos los grupos chocan con las disputas que se han presenciado durante la comisión.

“Les recomiendo que si hay una crítica, haya una contra crítica, que planteen una solución. Es fácil venir a criticar”, ha afirmado Monzón, que ha propuesto un “pacto por la Sanidad” en Canarias. “No interesa la pelea partidista, sino llevar adelante este monstruo que es la sanidad pública”, dotada de un presupuesto de 4.300 millones.

Durante su intervención, Monzón ha anunciado “planes quirúrgicos especiales” durante los fines de semana para reducir las listas de espera sanitaria en el Archipiélago o la puesta en marcha de determinados servicios asistenciales en las islas no capitalinas. Además, ha expresado su intención de potenciar la Atención Primaria, previa evaluación de los servicios; mejorar la atención en salud mental y en el tratamiento de las adicciones (para lo que se ha creado una dirección general específica); situar la tasa de temporalidad del empleo público sanitario por debajo del 8%; aplicar una política de emisiones cero, y velar por la “sostenibilidad económico-financiera” del área.

