La figura de Juan Negrín, derechos para las mujeres y educación: el legado de la II República en Canarias

¿Qué supuso la II República? ¿Y para Canarias? Distintos historiadores rememoran en estas fechas este período de la historia y la importancia de la figura del canario Juan Negrín. El reconocido historiador Ángel Viñas ha vuelto a recordar en una conferencia este martes que la Guerra Civil empezó en Las Palmas de Gran Canaria. Pocas veces se sitúa con tanta contundencia al Archipiélago en el mapa de la historia de España. Y es que la muerte del general Balmes marcó el declive de la historia. Su muerte se produjo el 16 de julio de 1936 y solo dos días después, Franco viajó en el Dragón Rapide hacia Tetuán para iniciar el golpe de estado. A juicio del historiador, el grave error de la república fue que el presidente Manuel Azaña enviara a Francisco Franco a Canarias, lo que le dio “alas para la conspiración”, como el “tigre que está dispuesto a abalanzarse a una presa”.

¿Por qué fracasó la II República? Las razones de la transformación inacabada de España

Años antes (1931) había comenzado en todo el país un proceso “innovador”, como lo califica la historiadora y profesora de la Universidad Complutense de Madrid Ana Martínez Rus, que hace referencia al impulso a la cultura y a la educación por parte del gobierno de la II República. “Se construyeron edificios y se acondicionaron otros, porque había escasez de escuelas”, subraya a este periódico. El gran proyecto era el de una escuela gratuita que llegara a todas las clases sociales y en los documentos que aguarda la Fundación Juan Negrín en Gran Canaria se constatan las pruebas de ello. En este periodo se acaba con la segregación por sexos en la escuela y se apuesta por una educación laica, de manera que la religiosidad quede para el ámbito privado. Sobre esta última cuestión, la profesora recuerda el peso de la Iglesia en este ámbito, que explica lo que ocurrió durante la dictadura y cómo volvió a hacerse con la escuela y la persecución a los maestros de la República.

Martínez Rus insiste en la importancia de la red de bibliotecas públicas durante este período de la historia a la que se opusieron sectores de la “derecha y extrema derecha” y corrientes “paternalistas y elitistas que pensaban que los campesinos no tenían porqué saber leer”, añade. “Durante la guerra, esas bibliotecas fueron pasto del fuego” ya que “consideraban que los libros eran responsables, porque habían envenenado el alma y la mente de los españoles”. Así, el nivel de alfabetización que se tenía entonces no se va a volver a recuperar hasta los años 60. Sobre la alfabetización precisamente ha recordado también el profesor de la ULPGC Daniel Castillo que los niveles de analfabetismo en Canarias eran los más altos del Estado en vísperas de la Segunda República y con ello, la desigualdad económica era mayor en esos años que en el resto del Estado.

Avances feministas

Martínez Rus es autora del libro Milicianas, mujeres republicanas combatientes, en el que aborda la lucha para no perder derechos. Precisamente, durante la República se avanzó en derechos como el divorcio, que aunque beneficiaban a ambos sexos, permitió una mayor liberalización para las mujeres. Además, destaca ese acceso a la educación o el derecho al voto.

Las mujeres que se unieron en el frente a las filas republicanas para combatir “eran muy conscientes de que podían perder derechos que estaban en juego”. Muchas de ellas iban con sus familiares hombres pero otras acudían solas, fundamentalmente aquellas más jóvenes y que no tenían responsabilidades familiares. La profesora señala que hay testimonios de milicianas en todos los sentidos, desde algunas a las que no tomaban tan en serio y tenían que hacer frente a burlas a otros testimonios que afirman que eran tratadas como iguales.

La participación de las mujeres en la guerra contrasta con el hecho de que esta era entendida como “algo de hombres” y con el hecho de que hoy día aún se esté visibilizando la presencia de las mujeres no solo en el ejército sino en otros cuerpos policiales por lo mucho que les ha costado llegar. Y es que, durante la dictadura, “lo que se impone es que la mujer tiene que recluirse al ámbito doméstico y su función es ser madre y esposa y son sus discursos oficiales, del régimen y parte de la iglesia también”.

La profesora colaboradora del Departamento de Ciencias Históricas de la ULPGC Candelaria González Rodríguez también ahondará esta semana en unas jornadas impulsadas por el Cabildo en la conquista de derechos para las mujeres durante la II República. Según explica, “supuso el inicio de un contexto donde se debatió abiertamente sobre la igualdad y los derechos civiles y políticos de las mujeres. Un contexto que permitió la aprobación de leyes y normas legales que reconocieron muchos derechos a las mujeres y donde constitucionalmente, se reformuló el concepto de ciudadanía político-social que quedó fundamentada en el principio de igualdad legal de derechos entre ambos sexos”.

González recuerda que en la época previa a la República hubo en España un movimiento feminista “fuerte y organizado, un movimiento similar al surgido en el mundo anglosajón”. Había asociaciones formadas “por y para mujeres que se mostraron muy activas y que realizaron significativas propuestas para la mejora de la situación legal de la mujer”. Por ello, señala que el gobierno republicano permitió desarrollar muchas de esas reivindicaciones feministas de la época y que se dieran cambios en la vida cotidiana y en las relaciones de género, “aunque, en la práctica, algunos cambios resultaron escasos” porque “hubo poco tiempo y muchos problemas”. En este sentido, apunta que buena parte de la sociedad española no era totalmente partidaria de conceder a las mujeres los derechos civiles reclamados (plena capacidad jurídica) lo que implicaba la reforma del Código civil. Además, “el cambio hacia el conservadurismo en el gobierno a partir de 1933 supuso que no sólo no se ocuparan de seguir en la lucha a favor de los derechos femeninos, sino que incluso se dictaran medidas tendentes a seguir limitándolos”, concluye.

La figura de Juan Negrín

La profesora de la UCM Ana Martínez Rus se proclama una firme defensora de la figura del canario Juan Negrín (presidente del Gobierno de la República desde 1937). Recuerda que aunque sea más conocida su etapa durante la guerra, es “una figura muy relevante” y fue diputado en las tres elecciones en la República previamente. La historiadora lamenta que se haya eclipsado incluso su figura “como gran científico”, cuando, “realizó una labor importante en Madrid” y creó una escuela de discípulos muy importantes, entre los que destaca Severo Ochoa.

Martínez Rus lamenta que existan aún hoy día tantos mitos alrededor de esta época histórica. “A la república la hacen fracasar, no fracasa”, insiste, para recordar que a Negrín lo expulsaron del partido tras perder la guerra, pero el PSOE rectificó 63 años después y lo rehabilitó como militante del partido. La profesora ensalza además las dos biografías que existen sobre él. Así mismo, sobre la importancia de estudiar este período en las escuelas reivindica su necesidad ya que aún existe mucha confusión al asociar la República a la guerra “como si el 14 de abril condujera a ese conflicto armado y no es así” y al hecho de que durante años el franquismo condenara esta época y “lo demonizó”.

Actos de conmemoración de la República:

Jornadas impulsadas por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria:

14 de abril

. Poetas en la trinchera. Será a las hasta el 19:00 horas en las Casas Consistoriales. Por la mañana, a las 12:00 horas, en el cementerio de Vegueta, se realizará una ofrenda floral a Franchy Roca.

15 de abril

El legado de la II República. Será el jueves 15 de abril, el patio de las Casas Consistoriales acogerá, a las 19:00 horas. Participará Ana Martínez Rus, profesora de Historia Contemporánea en la UCM y autora de Milicianas. Mujeres combatientes republicanas (2018) y Francisco Sánchez Pérez, profesor de Historia Contemporánea en la Carlos III de Madrid y autor junto a Martínez, Cobo y González de La Segunda República Española (2015). La mesa será moderada por la periodista Ángeles Arencibia.

16 de abril

La música en la II República. Será objeto de estudio, con la presentación del periodista y músico Sergio Miró, en la ponencia del profesor del Conservatorio Profesional de Música ‘Joaquín Villatoro’ y musicólogo Francisco Parralejo Masa. Será el viernes 16 de abril, a las 19:00 horas, en la sala Olga Cerpa del Palacete Rodríguez Quegles.

Jornadas del Cabildo de Gran Canaria:

14 de abril, Casa Museo León y Castillo de Telde

18:00 horas. ‘¿Por qué se instauró la Segunda República española?’, a cargo del catedrático de Historia Contemporánea y director de este curso, José Miguel Pérez García.

19:00 horas. ‘1931. España y la gran depresión. Estructura económica y social’, impartida por el doctor en Historia de las Instituciones Económicas, Daniel Castillo.

15 de abril, Casa Museo León y Castillo de Telde

18:00 horas. ‘Los partidos políticos en 1931’, a cargo de la doctora de Historia Contemporánea, María Luisa Monteiro Quintana.

19:00 horas. ‘1931. La llegada de la IIª República y la conquista de derechos para las mujeres’, a cargo de la profesora colaboradora Candelaria González Rodríguez.

16 de abril, Fundación Juan Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria