El Gobierno dice que la intervención en 117 charcos de Canarias “no es para su turistificación” y se limitará a acciones “en su periferia"

Más de 10.000 firmas se oponen. El alcalde de La laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha manifestado su rechazo al proyecto. Partidos políticos como Podemos Canarias y Coalición Canaria en Tenerife también se han manifestado en la misma línea. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias anunció el 23 de julio en una nota que, en el marco del denominado Plan director de charcos de marea, ha identificado 117 piscinas naturales "con interés turístico" tras analizar los 492 enclaves existentes en las Islas. Y sobre estos espacios comenzaría a "realizar un proyecto de actuación individual para potenciar su valor como atractivo natural".

Turismo de sol y charcos: el Gobierno de Canarias pretende actuar en 117 piscinas naturales para adecuarlas al turista

Tras el revuelo que ha causado esta acción, el área que dirige Yaiza Castilla (Agrupación Socialista Gomera) especifica que el trabajo elaborado "no es para su turistificación", sino que "identifica necesidades porque a algunos charcos se les da mal uso" y, en base a ello, se abordará con "las entidades implicadas el hacerse o no, pero no en los mismos, sino en su periferia y siempre con consenso".

Este periódico ha pedido a la Consejería conocer cuales son los charcos susceptibles de intervención, pero el área ha explicado que el documento se compartirá una vez "se consensúe la estrategia global" con la Consejería de Transición Ecológica, la Dirección General de Costas y el Mar, ayuntamientos y otros actores.

Hasta la la fecha, se conoce que fueron elegidos un total de 61 charcos "de interés turístico" en Tenerife; 18 en Fuerteventura; once en Lanzarote; diez en Gran Canaria; ocho en La Palma, ocho en El Hierro y uno en La Gomera. En Tenerife, se escogieron 28 enclaves ubicados en San Cristóbal de La Laguna (27 piscinas naturales de Punta del Hidalgo y una de Tejina), municipio que ya ha mostrado su rechazo porque "no concuerda con la línea de desarrollo" planteadas desde la Corporación, según explicó Gutiérrez.

"El plan no se ha presentado a nadie y se está opinando sin información", ha detallado la Consejería de Turismo a este periódico, que ha insistido en que el Plan director de charcos y mareas, que a su vez se enmarca en el proyecto Ecoáreas-Mardetodos que desarrolla el Gobierno regional desde 2014, es un documento de base sobre el que trabajarán distintas administraciones y entidades para responder a las "necesidades detectadas".

Y entre las actuaciones previstas, presupuestadas en 29,4 millones de euros, abarca la mejorar de la protección, la accesibilidad y seguridad, la señalización, la información sobre el espacio y su fragilidad o la dotación de equipamiento, como solárium y zonas de sombra. Pero en ningún caso prevé acciones en los propios charcos, sino en sus alrededores, y bajo "absoluto respeto medioambiental", matiza la Consejería.

En este punto, el área ha aclarado que no tiene competencias para acometer las actuaciones y asegura que comparte las reivindicaciones de la iniciativa ciudadana creada por el experto ambientólogo Adrián Flore, quien creó la iniciativa ciudadana en la plataforma change.org bajo el título "Los charcos no se tocan", así como "las de los partidos políticos que han opinado" o de la comunidad académica y científica.