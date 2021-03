Historias en primera persona sobre la menopausia para derribar mitos y que deje de ser un tabú

“Dejar de menstruar también es un tabú”, “después de la menopausia hay vida” o “etapa de cambios, etapa de liberación”. Son algunas de las reivindicaciones y consignas de mujeres que participan en un proyecto ideado por tres profesionales del ámbito de la comunicación y la publicidad para visibilizar la menopausia (cese de la menstruación) y mostrar que hay diversidad en la forma de vivirla y en cómo afecta a las mujeres. “Incomoda hablar de ello y ni en las series, ni en el cine o en los medios de comunicación se le da ningún tipo de protagonismo. Lo esconden”, afirma Lúa Delgado, publicista tinerfeña que lidera este proyecto junto a Andrea Proenza y Carol Benito. La iniciativa consiste en contar historias en primera persona a través de una manifestación artística. Señala que cuando llega la primera menstruación se repite la frase de: “¡Ya eres una mujer!”, pero ¿y cuándo ya no la tienes?”

Lúa Delgado recuerda que aún existen connotaciones negativas y prejuicios ligados tradicionalmente a la menopausia. Cuando junto a sus compañeras comenzó este proyecto (The Menopause Canvas) haciendo entrevistas a mujeres que habían llegado a esta etapa asegura que muchas tenían vergüenza o lo consideraban un tabú. Poco a poco se fueron animando a contar sus vivencias y lo que empezó con entrevistas a las mujeres de su entorno se convirtió en una gran acogida a través de mensajes que les llegan por medio del correo electrónico y de las redes sociales donde se les permitía expresarse al estilo del #metoo o #cuéntalo (iniciativas que sirvieron para reivindicar las situaciones machistas) pero sin tener que poner su rostro. El objetivo es contar estas vivencias a través de productos de higiene como compresas y tampones. Después, las imágenes se suben a las redes sociales con el nombre y la edad de la protagonista. “Hay mucha diversidad y contraste en las experiencias”, resalta.

Merche, de 56 años, considera que la menopausia le ha traído aspectos positivos como “liberación, seguridad o serenidad” y un lado negativo que resume como “cambios de humor o sequedad en la piel”. Una experiencia diferente a la de Cristina, de 69 años, que se pregunta “¿menopausia?, yo no me enteré” y añade que “el deseo sigue, ¿se puede pedir más?” Sobre ello también habla Yenny, de 57 años, que afirma que “el deseo está en la mente” y que “las ganas no tienen edad”. Muchas mujeres coinciden en que esa etapa es de “liberación”, aunque hay quien recuerda algunos cambios físicos y psicológicos que sí que han padecido como “sofocos” e “irritabilidad”, según María, de 59 años, o “mucho calor”, dice Alicia, de 63 años.

El paso del tiempo es uno de los temas en los que más insisten las mujeres que se han animado a contar sus experiencias. Lúa Delgado apunta que la sociedad cuando te felicita por “ser mujer” porque te llega la primera regla y deja de hablar de ello cuando llega la menopausia, en realidad está diciendo que tu mandato en la sociedad ha terminado, por ello cree que es importante “redefinir conceptos”. Y es que “desde siempre a las mujeres se les ha juzgado por los cambios que se producen en su cuerpo, cuando te viene el período por primera vez, cuando dejas de menstruar… La realidad es que todos ellos son momentos del ciclo de la vida sobre los que hay que aprender, pero no deberíamos asociarlos a connotaciones positivas o negativas”, apuntan las responsables del proyecto junto a una imagen que envía Paloma, de 60 años, que dibuja el ciclo de la vida de ella como mujer. María Pilar (de 57) expresa cómo se siente con un reloj y un corazón, con el que muestra que la edad es solo un número y la juventud es cuestión de actitud. “La vida pasa, el tiempo sigue”, señala Carmen, de 59 años.

La menopausia puede llegar también a mujeres en edades más tempranas, tanto en lo que se considera como menopausia prematura como en el caso de la inducida, que ocurre por los tratamientos con quimioterapia para poder tratar enfermedades como el cáncer. Es la historia de Cristina, de 32 años, que tiene cáncer de mama y debido a los tratamientos que se aplican está pasando por esta situación. Lúa Delgado cree que también hay que visibilizar estas experiencias ya que de lo que no se habla no existe. “Miedo” es una de las palabras que escribió esta mujer en su manifestación artística por el proceso por el que está pasando.

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia la define como un momento de la vida de las mujeres caracterizado por el cese de la menstruación, y en el que se inicia una etapa que se conoce como climaterio. Señala que se sitúa alrededor de los 51,4 años con un espectro que va de los 48 a los 54 años y que se produce porque la mujer comienza a perder progresivamente su función ovárica y por tanto baja la producción de las hormonas femeninas, los estrógenos y progesterona. No obstante, aclara en un decálogo cuáles son los principales mitos que existen en torno a esta etapa como el hecho de que se hable de ella como enfermedad (insiste en que es un momento de la vida, aunque pueda provocar síntomas), desmonta el mito de que se engorde (es más fácil aumentar de peso por los desequilibrios hormonales, pero se puede evitar o controlar) o que el primer síntoma no tiene por qué ser el sofoco. Además, aclara otras cuestiones como el hecho de que no todas las mujeres desarrollan síntomas (un 25% de ellas apenas los desarrollan) o que las mujeres perimenopáusicas no están totalmente protegidas de un embarazo, entre muchas otras afirmaciones que siempre tienen matices.

Lúa Delgado invita a que al menos exista conversación sobre la menopausia, que deje de ser considerada como algo negativo de lo que no se deba hablar. “En la publicidad, que es mi sector, no se habla de ello o se habla con estereotipos, igual que en las series”, insiste. La publicista añade que se estimula a pensar que se trata de “algo malo” también debido a esa escasa visibilidad y que The Menopause Canvas ha demostrado también que cada cuerpo es diferente y que las experiencias son muy diversas.

Cualquier mujer interesada puede participar en este proyecto que busca que se hable más de la menopausia. Lo puede hacer contando su historia personal a través de los productos de higiene femenina y enviando la fotografía de su creación al correo: themenopausecanvas@gmail.com. También pueden hacerlo otras personas por ellas siempre y cuando la historia sea real. Lúa Delgado afirma que así ha ocurrido con mujeres que le han hecho la entrevista a sus madres o abuelas y que las han ayudado con la creación y a enviarlo a esta dirección. El objetivo es que se empiece a “abordar con naturalidad” esta etapa de la vida.