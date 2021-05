La incidencia acumulada de Canarias regresa a niveles no vistos desde finales de 2020

Canarias está libre del nivel 3 de alerta sanitaria. Este martes, el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha anunciado que Tenerife, la única isla que se encontraba en esa fase, baja a nivel de alerta 2 tras mejorar sus indicadores durante los últimos días. De esta forma, el Archipiélago parece haberse liberado de un estancamiento epidemiológico del que no salió durante semanas y que no permitía avanzar hacia una mejoría. Esta semana, la comunidad anota cifras no vistas desde antes de la llegada de la ola navideña, a finales de 2020.

La incidencia acumulada (IA) a 14 días es de 97,3 casos por cada 100.000 residentes y este lunes esa cifra era de 98,9. Por primera vez desde el 10 de diciembre del pasado año, Canarias ha logrado bajar de la barrera de los 100 casos en este indicador.

En términos generales y según el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad, el Archipiélago no presentan ningún indicador en riesgo alto. Sin embargo, si se mira por islas, hay dos que tienen al menos un indicador en color rojo.

La ocupación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en Gran Canaria sigue anotando números preocupantes, 19,11%, si bien es cierto que se acerca más a rozar el nivel medio que el extremo. Por otra parte, la IA a 7 días en El Hierro también se tiñe de rojo, con 116, 62 casos por cada 100.000 personas. No obstante, hay que tener en cuenta, cuando se analizan los datos epidemiológicos de la isla más occidental del Archipiélago, su densidad poblacional, de algo más de 11.000 habitantes. Esto hace que cualquier cambio, por poco significante que sea, provoque una subida explosiva en la curva de incidencia.