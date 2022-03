JLo y Ben Affleck, de 'turisteo' por Las Palmas de Gran Canaria

Jennifer López y Ben Affleck han revolucionado a Las Palmas de Gran Canaria este fin de semana y han dejado a todos los vecinos de la localidad gratamente sorprendidos cuando daban un paseo por la capital. “¿¡Pero que van por Las Palmas como si no fueran JLO from the Block y Ben Affleck!?”, comentaban usuarios de Twitter tras hacerse públicas varias fotografías en las que se ve a la cariñosa pareja visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad. De hecho, los artistas hicieron una parada técnica en el céntrico Ántico Caffé, ubicado en la calle Obispo Codina, para tomar una bebida caliente en medio de su ruta.

En estos días JLo se encuentra en la isla redonda filmando The Mother, la nueva superproducción de Netflix que ha convertido a la plaza Cairasco, la Alameda de Colón, el Gabinete Literario y el Hotel Madrid de Las Palmas de Gran Canaria en La Habana.

La película, con la colaboración de la productora canaria Sur Film, está dirigida por la directora neozelandesa Niki Caro bajo el guión de Misha Green y Andrea Berloff, y cuenta con un reparto que componen los actores Gael García Bernal, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Paul Raci y Lucy Paez, que encarna a la hija de Jennifer López.

Entre las localizaciones elegidas figuran la vaquería de Ladera Alta, los Jardines de la Marquesa en Arucas, La Pardilla en Telde, la zona residencial de Monte León, el Puerto de La Luz y de Las Palmas, la calle Becerra en La Isleta, la calle Canalejas en el barrio de Arenales o el barrio marinero de San Cristóbal en la capital grancanaria.

Estos serán algunos de los platós que contarán la historia de Jennifer López, que encarna a una mujer asesina a sueldo que trata de escapar de unos asaltantes peligrosos, debatiéndose y lidiando con los peligros de salir del anonimato para proteger a su hija de los riesgos que las acechan y a la que tuvo que renunciar para salvarla de una peligrosa banda.