Kika Fumero, activista feminista: “No tener derecho al aborto precariza a las mujeres y atenta contra nuestras vidas”

La activista feminista y exdirectora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) Kika Fumero es una de las personas que lideran en España el movimiento Mi voz, mi decisión que busca garantizar el derecho al aborto en Europa y que ha alcanzado las 550.000 firmas. Explica que la Comisión Europea les ha felicitado porque ha sido una iniciativa ciudadana europea que ha batido récord de firmas en tan poco tiempo (medio millón en 45 días). Ahora, siguen recabando porque el objetivo es llegar al millón. La iniciativa recuerda que en Europa, más de 20 millones de mujeres no tienen acceso al aborto. “Resulta inaceptable que aún estén muriendo mujeres en Polonia por este motivo. Que en países donde no es gratuito, el acceso al aborto de millones de mujeres dependa de sus condiciones económicas. Que por falta de personal sanitario, las mujeres se vean obligadas a recorrer largas distancias o a buscar alternativas que ponen en riesgo su salud”, resume el movimiento.

Fumero es experta en políticas de igualdad y también se posiciona sobre cuestiones como el avance de la extrema derecha. “Las derechas y la ultraderecha como ideología conservadora tradicional que son, el lugar donde quieren a las mujeres es en la casa, atendiendo a los cuidados en el ámbito privado, generalmente”. Por ello, advierte de la merma de derechos cuando implantan sus políticas y le preocupa el fenómeno de las “tradwife” tan aplaudidas por esos discursos de extrema derecha. La activista también se pregunta por qué la sociedad sigue callando ante la violencia de género y cómo no abre portadas de periódicos.

¿Cómo valoras la acogida que está teniendo ‘Mi voz, mi decisión’ en estos meses?

La valoración es sumamente positiva. Con las elecciones europeas tuvimos el apoyo activo de partidos políticos: hablo de Podemos, Sumar, Más Madrid, Compromís, Comuns, Izquierda Unida … También estuvieron apoyándonos sindicatos (como Comisiones Obreras, UGT). La verdad es que, en ese sentido, muy contentas. Y, luego, pues apoyo del sector cultural: del cine, actrices, escritoras y escritores; del sector jurídico; de la Asociación de Mujeres Juezas de España, por supuesto, de Vicky Rosell. Las asociaciones también tuvieron una implicación muy positiva y activa. Aquí en Canarias estuvo desde el primer momento y formando parte del proyecto la Federación de Asociaciones Arena y Laurisilva.

Lo que solicitamos a las instituciones europeas es que todas las mujeres de la Unión Europea puedan acceder a un aborto seguro y gratuito

Entiendo que la idea es seguir recabando firmas. ¿Nos puedes recordar qué objetivos persigue la iniciativa para quien todavía no la conozca? ¿Planteaban incluso que las mujeres puedan viajar entre estados miembros para abortar de manera segura?

Sí, lo que nosotras solicitamos a las instituciones europeas es que todas las mujeres de la Unión Europea puedan acceder a un aborto seguro y gratuito. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos, especialmente el aborto, forman parte de las llamadas competencias de apoyo (que son esas competencias de los estados miembros lo único que se llama apoyo porque las instituciones europeas pueden apoyar en esas competencias pues, mediante programas dotados de financiación), pero son competencias de los estados miembros.

De hecho, por eso, cuando se llevó a Parlamento el hecho de que se introdujera el aborto en la carta la Carta Magna, en la carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, se requería la unanimidad. ¿Por qué? Porque cuando firmas la adhesión a la Unión Europea, uno de los requisitos es acatar al 100% lo que es la carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. Y como los derechos sexuales, reproductivos y especialmente el aborto son competencia de cada Estado, pues, la Unión Europea no puede exigir a los estados nada en materia de de aborto. Entonces, no podemos exigir que todas las mujeres en todos los países puedan acceder acceder al aborto, pero sí podemos exigir que todas las mujeres en la UE puedan acceder al aborto. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si en Italia, el aborto es legal, pues, que la Unión Europea se asegure que sea también gratuito y realmente accesible. O que en Malta, que está totalmente prohibido, incluso cuando es un caso de violación, pues que esas mujeres puedan desplazarse a otros países donde sí está permitido para acceder al aborto de manera gratuita y realmente accesible.

Y allí donde el aborto es legal y accesible, pero no es gratuito, como, por ejemplo, Austria, pues, que sea gratuito y que la Unión Europea mediante programa plurianual de financiación, haga posible que el acceso al aborto en Austria sea no solo legal y accesible sino gratuito. Y también pedimos por último que a las mujeres en situación de vulnerabilidad (todas estamos en estos momentos de vulnerabilidad, pero me refiero de vulnerabilidad extrema, digamos, o especial) nos referimos a mujeres romaníes, a mujeres migrantes, mujeres demandantes de asilo, refugiadas, sea cual sea la situación administrativa, pues, que todas esas mujeres también puedan acceder de la misma manera al aborto.

¿Lo piden en un contexto en el que creen que cobra más importancia por la escalada de discursos de la extrema derecha?

De hecho, al principio, cuando comenzamos la campaña, pues, no sabíamos exactamente cómo aterrizarla en España y cómo generar esa relevancia ante la sociedad para que reaccionara, y se uniera el movimiento. Sin embargo, en ese momento comenzamos a ver no solo a nivel europeo sino a nivel mundial, pues en Argentina, con Milei o en Brasil con el Bolsonaro, etcétera, cómo la ultraderecha y el discurso iba ganando lugar y se seguían derogando leyes que aseguraban el aborto, como por ejemplo fue el caso de Milei y vemos también todo lo que está pasando en Estados Unidos, como en Florida, que redujeron la interrupción voluntaria del embarazo a las seis semanas, que es como prohibirlo porque quién se da cuenta de que está en estado de embarazo en tan pocas semanas, pues, muy pocas personas. Entonces, empezamos a no solamente en esa parte del mundo, sino también vimos como en Europa, pues, Orbán, en Hungría; Le Pen, en Francia; Meloni, en Italia o el caso de Polonia, que era un referente y con la ultraderecha, pues, han derogando todas las leyes, y ahora está prácticamente prohibido. Bueno, pues en Europa iba ganando no solo el discurso, sino cómo iba mermando nuestros derechos en materia de derechos de sexual y reproductiva.

Y luego también veíamos como aquí en España, pues, allí donde gobernaba la derecha con la derecha extrema, pues, también estaban financiando con dinero público a las asociaciones antiabortistas. Por ejemplo, Moreno Bonilla en Andalucía, que destinó en dos años un 1,6 millones de euros a asociaciones antiabortistas, permitiendo a las asociaciones y movimientos antiabortistas que estuvieran en las puertas de las clínicas, acosando a las mujeres. El Tribunal Constitucional se pronunció hace poco y avaló que el acoso a las mujeres era delito. Pero aún así, se sigue acosando a mujeres, se sigue sometiendo a las mujeres a la escucha del sonido fetal… E incluso en muchas comunidades autónomas, pues, hablamos de Murcia, de Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, en fin, en Soria, Palencia … en muchas ciudades y muchas comunidades autónomas, pues, las mujeres se tienen que desplazar a otras ciudades para acceder al aborto, es decir, que ni siquiera aquí en España, en todos los territorios, está asegurado. Y luego, no está asegurado en la Sanidad pública, que eso es también lo que lo que exigimos, que no sea en la Sanidad privada, porque no todas las mujeres tienen economía como para poder practicar el aborto sometiéndoles a una precariedad económica mucho mayor. Y también que no sea la clínica concertada, porque, aunque una buena parte la financie el Estado, hay una buena parte que tiene que pagar la mujer. Entonces, tiene que ser un derecho público.

En muchas ciudades y muchas comunidades autónomas, pues, las mujeres se tienen que desplazar a otras ciudades para acceder al aborto

En Canarias las mujeres de islas no capitalinas además tienen que viajar a las capitalinas para ejercer este derecho … ¿Es una muestra más de que nunca ha habido un interés en darle la importancia que merece?

Es verdad que se ha mejorado mucho en la última década pero aún así todavía queda mucho por hacer. De hecho, la nueva Ley estatal del anterior Ministerio de Igualdad pues sacó adelante la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos en la que estaba la interrupción voluntaria del embarazo y una de las exigencias y obligaciones era que se tenía que garantizar que todas las mujeres en los centros públicos pudieran abortar y que hubiese personal siempre para practicar el aborto. Entonces, una de las exigencias que incluye es que todas las comunidades deben elaborar una lista de todos sus objetores de conciencia en los centros públicos para saber cuál es la fotografía de cada comunidad y garantizar que siempre hay personal no objetor de conciencia para que las mujeres puedan acceder a su derecho y aquí en Canarias hace unos meses se comenzó a hacer el listado.

Uno de los libros que más ha marcado es El Acontecimiento, de Annie Ernaux, ¿es la sociedad consciente del sufrimiento que causa no tener acceso al aborto?

Desde luego, no tener el derecho al aborto garantizado es un atentado ya no contra nuestro como seres humanos sino también contra nuestras propias vidas. En primer lugar, precariza aún más económicamente a las mujeres, aumenta la brecha salarial y económica por la situación en que te puedes encontrar, trunca nuestras carreras profesionales, trunca nuestros planes de vida, nuestras carreras educativas, a la hora de desarrollarnos, ir a la universidad, hacer cursos, nuestra formación… Es decir, trunca toda nuestra vida y merma nuestra capacidad para tener el control sobre nuestros propios planes de vida y nos somete a una precariedad considerable y no así evidentemente a los hombres.

Las derechas y la ultraderecha como ideología conservadora tradicional que son, el lugar donde quieren a las mujeres es en la casa

¿Crees que los derechos de las mujeres siempre están cuestionados y por ello tenemos que blindarlos de alguna manera?

Las derechas y la ultraderecha como ideología conservadora tradicional que son, el lugar donde quieren a las mujeres es en la casa, atendiendo a los cuidados en el ámbito privado, generalmente ¿Y cómo puedes hacer esto? pues derogando leyes que garantizan nuestros derechos. ¿Cómo pueden hacer ellos (hablo de quienes gobiernan y tienen una ideología de derecha o ultraderecha) que hoy en día la mujer esté en el lugar donde ellos quieren y se conserve ese patrón de familia y sociedad que ellos buscan donde ellos tienen todo lo público y nosotras todo lo privado? Ellos no nos pueden prohibir trabajar y estar en casa, pero merman la capacidad de trabajo de una mujer quitándole sus derechos sexuales y reproductivo, por descontado, desde el momento que controlan nuestros cuerpos, controlan nuestras vidas. Y ellos no prohiben el aborto, porque son muy conscientes de que las mujeres siempre vamos a abortar, ellos lo que prohiben es el aborto seguro, y prohiben el aborto seguro para las mujeres más vulnerables, que son las que no tienen acceso a un aborto de pago porque las mujeres de sus familias y de su entorno abortan, lo único es que lo hacen en las clínicas privadas, clínicas que alimentan el capital que viene de ellos en su gran mayoría. Y además, priva de educación sexual. Es todo un círculo que está súper bien estructurado. Priva a su vez de educación sexual y eso implica que privas de información, de formación a las adolescentes, a las jóvenes, pues evidentemente el círculo ya lo tienes garantizado.

Hablando de estos discursos de la extrema derecha que solo quieren a las mujeres en sus casas, ¿preocupa el fenómeno de las tradwife en redes?

Por supuesto que me preocupa porque forma parte ya del discurso de la ultraderecha. Vemos hombres jóvenes que ven atacados sus derechos y sienten atacada su masculinidad… y vemos mujeres que han llegado a tener esa capacidad de influir y ser modelos con ideología que la ultraderecha aplaudirá. El fenómeno de las tradewife me preocupa porque en lugar de avanzar estamos retrocediendo y eso quiere decir que hasta qué punto se está armando la ultraderecha, que es muy grave.

He visto que has arrancado a hacer vídeos en redes muy didácticos , ¿tenemos que buscar la manera de llevar el mensaje feminista a la juventud haciendo ver que es bueno para todas las personas?

Por supuesto, tenemos que aterrizar el mensaje, tenemos que llegar a su manera y en su mismo idioma. Acercarnos sin ataques sino poniendo la realidad y condiciones sobre la mesa. Cuando tú empiezas a aterrizar educación sexual y qué significa, significa saber por ejemplo dónde está el clítoris (hablo de jóvenes) y la educación sexual a veces son conceptos abstractos pero cuando lo aterrizas y empiezas a hablar de lo que realmente importa y les interpela ya empiezan a escucharte porque, por ejemplo, un pene todo el mundo sabe la forma y dibujarlo, pero si te digo un clítoris… Y cuando empezamos a hacer cercano el discurso, y llevarlo al terreno que les interpela podemos hablar de las relaciones, de qué queremos, qué te gusta a ti, cómo nos gusta que nos traten…. yo creo que cuando les llevas al terreno que les interpelan es mucho más fácil.

¿La educación afectivo sexual es la gran asignatura pendiente? No se ha introducido ni en las escuelas adecuadamente…

Y además debe ser desde los tres años. Lo único que hay un concepto adulterado de lo que es la educación afectivo sexual, porque como aparece la palabra sexual las personas adultas pensamos en sexo porque el concepto está adulterado, cuando en realidad hay que acompañar a las personas en el desarrollo de su sexualidad.

También me parecen muy interesantes tus vídeos de concienciación sobre lesbofobia y lesbofobia en la consulta ginecológica . ¿Sigue siendo un tema tabú ?

Es un tema bastante tabú y muchas mujeres lesbianas dejamos de ir a las consultas ginecológicas para no enfrentarnos a miradas y porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, se desconoce mucho del contexto de la sexualidad lésbica y las conductas afectivas sexuales lésbicas. Entonces, como el discurso de odio avanza y uno de los jaques al patriarcado es el ser lesbiana, no querer amar, ni desear a un hombre, que eso puede ser un horror para el propio patriarcado, pues nos podemos encontrar con ese discurso de odio en las consultas. Y todo lo que ello implica: la dejadez, la falta de diagnósticos a tiempo… todo eso tiene un impacto en nuestra salud serio.

Por eso es importante hablarlo en espacios seguros y como decías en uno de los vídeos, informarse en las asociaciones LGTBI o llamar al teléfono de ayuda…

Todavía hoy en períodos como el verano, la Navidad, muchas personas que vuelven a casa tienen que meterse en el armario o callarse o no hablar en determinados contextos… Hoy en día y algo bueno que tienen las redes es que ahí están las asociaciones LGTBI, aquí estamos las activistas y hay que evitar que en pleno siglo XXI se viva lo mismo que vivimos nosotras cuando éramos jóvenes.

¿Por qué seguimos callando como sociedad ante la violencia de género, por qué no abre titulares la aberración y los asesinatos?

Estamos viviendo un verano muy duro en cuanto a asesinatos machistas. Has explicado varias veces cómo esta época del año supone una mayor alerta para las mujeres, como ocurrió en la pandemia cuando promoviste la campaña ‘mascarilla-19’. ¿Por qué se produce mayor riesgo en épocas como verano o Navidad? ¿Por qué seguimos fallando como sociedad ante la violencia de género?

Eso me gustaría saber, ¿por qué seguimos callando como sociedad ante la violencia de género, por qué no abre titulares la aberración y los asesinatos, los feminicidios que hemos vivido hace nada en este mes?. Hubo un fin de semana en que fueron cinco. ¿Cómo no abre portadas de periódicos?.

¿Por qué aumenta? Hay muchísimos estudios, la propia ONU habla de que el cambio climático tiene un impacto directo en la violencia de género porque normalmente son las mujeres las que se tienen que desplazar para ir a por avituallamiento, porque se tienen que desplazar y al hacerlo tienen que explorar otros territorios y la vulnerabilidad crece porque vas sola y es ahí donde crece la violencia sexual. ¿Por qué el calor tiene un impacto en la violencia de género? porque pone de mal humor, estresa, en fin eso está ahí y hay muchos estudios desde el punto de vista psicológico que lo corroboran. También en verano el pasar más tiempo con la pareja, los fines de semana de hecho aumentan las llamadas, porque en Navidad, Semana Santa, Verano…

Si entre semana no salimos tanto porque estamos trabajando y tenemos una rutina, en verano y períodos de vacaciones quieres salir con amigas y amigos, y ahí empieza el control… son condicionantes que sabemos que incrementan la violencia de género. Y ahí están los datos, los estudios pero es que también están las cifras de las denuncias, de las llamadas al 016 o al 1-1-2 y si lo que haces es recortar presupuesto, como lo que ha pasado aquí en Canarias pues me dirás cuál es la respuesta que puedes tener.