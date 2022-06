Las llamadas por violencia de género aumentaron durante el derbi, un patrón repetido en momentos de estrés y crisis

Las llamadas por violencia de género al 112 se incrementaron durante el día en el que se celebraba el derbi canario, el pasado miércoles. Así lo advirtió en sus redes sociales la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, que ha recibido numerosos insultos machistas por ello. “Estamos encontrando patrones en determinadas situaciones. Por eso tenemos a grandes profesionales ejecutando políticas de prevención, atención y educación”, añadía.

La media en Canarias de alertas por casos de violencia de género es de 38 llamadas al día. Sin embargo, durante el partido entre el CD Tenerife y la UD Las Palmas se elevaron a 65. “Se llama patriarcado”, subrayó Santana. Lo que denuncia la consejera no es un hecho aislado, y ya en otras ocasiones de estrés y crisis se reproduce este mismo patrón. Así ocurrió por ejemplo durante la crisis volcánica, cuando las instituciones implicadas tuvieron que incrementar los recursos para atender a las víctimas. Solo en septiembre de 2021 (la erupción comenzó el día 21) se registraron 72 llamadas en La Palma para alertar de estos casos, cuando en el mismo mes del año anterior fueron un total de 39.

La directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, explicó entonces que en situaciones de crisis social y tragedia colectiva se acentúan los casos de violencia de género, como ya ocurrió tras el confinamiento cuando se evidenció un mayor control por parte de los agresores y motivó que las mujeres víctimas de esta violencia no tuvieran momentos de respiro. También en ocasiones que suponen ira, euforia y malestar por parte de los agresores.

No es la primera vez que las expertas recuerdan la relación entre aumento de casos de violencia machista y partidos de fútbol. El pasado verano, mujeres en Inglaterra ofrecieron refugio a desconocidas ante el temor al aumento de la violencia machista tras la final de la Eurocopa. Según publicó eldiario.es entonces, un estudio publicado el 4 de julio por el Centre for Economic Performance de la London School of Economics confirma una realidad: a violencia machista aumenta cuando hay grandes partidos de fútbol, una amenaza además muchas veces con mayor riesgo por el consumo de alcohol y otras sustancias. El estudio cruzaba las llamadas e información criminal en la zona de Manchester con el horario de 800 partidos del Manchester United y el Manchester City celebrados entre 2012 y 2019.

En 2018, una camapaña de publicidad británica ponía de relieve que los casos de violencia machista en Reino Unido aumentan cuando juega la selección inglesa. “Si a Inglaterra le pegan una paliza, a ella también”, decía la campaña.

Partidos de alto riesgo

Los dos enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife han sido declarados de alto riesgo, por lo que se ha incrementado notablemente la seguridad. Para este sábado, cuando se juega el partido de vuelta, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un dispositivo especial de seguridad ciudadana, tráfico y limpieza en la zona de Siete Palmas. La Policía Local ha coordinado con la Policía Nacional y la Guardia Civil los planes de seguridad ciudadana y tráfico, respectivamente, con motivo del encuentro, que ha sido declarado como de alto riesgo por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.

Por todo ello, habrá un refuerzo especial de Policía Local en los alrededores del recinto deportivo, especialmente a través del grupo GOIA-UE, que actuará en coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad ciudadana y el orden en las horas previas y durante el derbi.

4.600 llamadas en Canarias en lo que va de año

La directora del ICI detalló este miércoles 1 de junio los últimos datos del Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia SAMVV 1-1-2 correspondientes al primer cuatrimestre del año, en el que se recibieron 4.600 llamadas. De estas, poco más de 2.700 fueron de emergencia (aquellas en las que la vida corre peligro inminente para la mujer), 800 de urgencia (casos de relevancia considerable y que precisan atención priorizable) y el resto fueron llamadas de información.

En el análisis de los datos del mes de abril, se registró un 13% menos llamadas que en el mismo mes del año pasado, pero representó el número más alto de activaciones (149) en los dispositivos de emergencia que el ICI mantiene con los cabildos (DEMA) y también el número más elevado de mujeres, 33 con 10 hijos e hijas, que tuvieron que salir de su hogar para protegerse de su maltratador y recibir acogida de emergencia en estos dispositivos.

“Que baje el número de llamadas no significa que haya menos violencia, apenas un 30% de los casos de violencia de género se alertan, por lo tanto, nuestro objetivo es que siempre aumente el número de llamadas porque se traduce en mayor confianza de las víctimas hacia los servicios públicos”, aseguró.