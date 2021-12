¿Qué sabemos de la llamativa fotografía de los gatos sobre la ceniza del volcán de La Palma?

"Gatos abandonados deambulan en busca de comida en un camino cubierto por cenizas y bloqueado por lava en la zona de exclusión cerca del volcán en la isla canaria de La Palma, España, el viernes 3 de diciembre de 2021". Con este mensaje compartió en sus redes sociales el fotógrafo Emilio Morenatti, galardonado el pasado mes de junio con el Premio Pulitzer por sus imágenes sobre la pandemia en Catalunya, una llamativa instantánea en la que se puede ver a una decena de animales sobre una carretera cubierta de ceniza, algunos de ellos comiendo sobre unos botes depositados sobre el material volcánico.

El volcán de La Palma separa también de sus animales a decenas de familias que han perdido su casa

La imagen se ha difundido ampliamente en las redes durante estos días, generando disparidad de opiniones. Los recelos de algunos usuarios han obligado incluso a su autor a publicar el contact sheet (índice de imágenes en miniaturas) para defender la autenticidad de la foto.

Colectivos animalistas sitúan la imagen en el denominado Camino Marta, en la zona de Todoque, una localidad que quedó sepultada bajo la lava. La plataforma Leales.org señalaba este domingo, a partir de la información proporcionada por rescatadores y asociaciones que trabajan a pie del volcán, que esa zona había sido alcanzada el mismo sábado por las nuevas coladas.

Desde el Gobierno de Canarias insisten en que cuando se producen este tipo de situaciones y se encuentran colonias de gatos en las denominadas zonas de exclusión, los servicios de emergencia les proporcionan comida o intentan recuperarlos siempre que sea posible, aunque en el caso de los animales callejeros esta actuación entraña una gran dificultad.

Esther Campos, presidenta de la protectora de animales Benawara, asegura que en la zona en la que está tomada la fotografía se ha estado "avituallando" a colonias de gatos, dándoles comida "de la mejor calidad" y agua. Es un lugar en el que siempre ha habido felinos "ferales" (callejeros) y al que han ido llegado animales de otras partes "huyendo" de los ruidos del volcán. Por ello, no le extraña la imagen que se ha viralizado este fin de semana.

Campos discrepa, no obstante, de la utilización del término "abandonados" para definir a esos gatos. "No sabemos si han sido abandonados. Puede que la mayoría sea de la zona, que los alimentasen entre los vecinos, también puede que sus propietarios no pudieran cogerlos cuando tuvieron que salir con lo puesto durante los desalojos y que volvieran y tampoco estuvieran... No lo sabemos, eso no se puede afirmar", dice.

La portavoz de Benawara precisa que es "imposible" rescatar a todos los gatos de las zonas de exclusión del volcán de La Palma. "La mayoría son animales libres, muy complicados de coger. No es fácil. Además, no hay un lugar donde se pueda desplazar a tal cantidad de gatos", añade Campos, que recuerda que en la isla no hay refugios insulares.

Para Campos, después de los titubeos y la incertidumbre inicial ante lo desconocido, la coordinación para los rescates entre los veterinarios, las protectoras y las fuerzas de seguridad funcionan ahora "mejor que nunca". "Ya tenemos un protocolo", asegura. El objetivo es intentar recuperar a cuantos animales se puede, pero cuando es inviable, intentan "desplazarlos" hacia otros lugares, alejarlos de los riesgos inminentes. La presidenta de Benawara matiza que ya los propios felinos se van moviendo "intuitivamente" y, prueba de ello, es que han encontrado animales muy lejos del lugar donde vivían.