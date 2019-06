Asociaciones de Memoria Histórica de Canarias reclaman más recursos para buscar a víctimas del franquismo en las Islas

Asociaciones de Memoria Histórica de Canarias han reclamado este lunes más recursos para buscar y desenterrar los restos de sus seres queridos a los gobiernos autonómico y estatal, porque "todavía faltan muchos demócratas que sacar" de las fosas comunes del franquismo.



La Sima de Jinámar, en Las Palmas de Gran Canaria, y dos pozos del municipio de Arucas de la misma isla, así como otros varios puntos de la geografía del archipiélago, albergan todavía los huesos de víctimas de la represión que promovió la dictadura, y que fueron ejecutadas y arrojadas en rincones apartados, en no pocas ocasiones sin haber cometido delito alguno, han destacado.



Como prueba de ello, Aralda Rodríguez, presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de La Palma, ha rememorado cómo su padre, Segundo Rodríguez, fue asesinado a los 30 años, cuando ella era un bebé de solo uno, por llevar comida a un hermano suyo que estaba escondido huyendo de los falangistas.



"Lo mataron porque quisieron, porque su hermano Aniceto era un alzado (como se conocía entonces en la isla a quienes habían tratado de oponerse al golpe de estado) y se lo llevaron porque lo acusaron de que le llevaba de comer", ha relatado a sus 83 años Aralda Rodríguez, que ha apostillado: "¿Qué daño es ese?".



Y ha insistido en que por cosas así, como "darle de comer a un hermano, que es de lo más bonito que haya podido hacer una persona", u otros actos que no causaban mal a nadie, se mató a muchas personas que todavía siguen en paradero incierto en lugares de toda Canarias.



Algo que se debe, en primer lugar, al olvido con que se trató de acallar su recuerdo durante décadas por parte del bando ganador de la Guerra Civil, pero también, en épocas más recientes, a la falta de financiación para acometer su rescate, han destacado sus parientes.



Porque recuperar los restos de esas víctimas sepultadas en sitios de difícil acceso, "es costoso", ha destacado la presidenta de la Asociación para la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa.



Quien ha insistido en que, si bien la situación ha mejorado respecto a unos años atrás, "porque al principio íbamos a las instituciones y se nos cerraban las puertas y hoy ya podemos dialogar con los políticos y nos ayudan algo", aún "faltan medios económicos" para pagar los trabajos que se requiere acometer.



Un mensaje que ha querido transmitir al comienzo del primer Congreso Administrando la Memoria, organizado por el Gobierno Autónomo tras la aprobación hace unos meses de la Ley de Memoria Histórica de Canarias.



Pues, aunque esa norma suponga un avance para quienes trabajan para recuperar el recuerdo de las víctimas del franquismo, no hará posible dar satisfacción a quienes claman por sus familiares desaparecidos por sí sola, en tanto no se aporten fondos para costear su búsqueda, ha subrayado.



Y ha dirigido sus demandas a los gobiernos español y canario, para que secunden a ayuntamientos y cabildos que, como en el de Arucas y el de Gran Canaria, han respaldado con su dinero el rescate de esas personas.



Una reclamación que ha considerado, en principio, razonable, el consejero en funciones de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, que ha inaugurado la reunión.



Barragán ha afirmado que "es muy importante que en Canarias se haya aprobado a finales del pasado año la Ley de Memoria Histórica" de las islas, porque se trata de una norma que tiene como fin "reparar el daño que se le hizo a muchas personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".



En pos de ese objetivo se ha organizado, de hecho, el congreso que ha inaugurado, ya que se han convocado en él estarán representantes de asociaciones de Memoria Histórica, tanto de Canarias como de otras partes de España, con el propósito de que contribuyan a orientar al Gobierno regional sobre las acciones a emprender en la materia, ha explicado.