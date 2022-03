Memoria inhabitada

El vacío está lleno de cosas invisibles. El silencio, a su manera, también es melodía.

Este lugar abandonado a la suerte del viento es el espejo de nuestro tiempo. Usar y tirar, amar y desamar, comprar y vender, querer y olvidar.

En un momento que no recordamos perdimos el alimento de la memoria. Olvidamos ser seres sensibles y fuimos, poco a poco, convirtiéndonos en un gran organismo que sólo siente y padece el mal ajeno cuando ocupa las pantallas en prime time.

“Todo es efímero hasta que deja de serlo” fue el titular con el que ayer abrieron los noticieros. Lo vi en la tele que no se ve en la foto. Lo escuché en la radio que no se oye.

Y aquí, desde esta esquina, calculo las horas del día en función de la luz que entra por la ventana. Descalzo, acompaño su viaje a través de la pared, aunque sigo sentado en mi cama y el suelo que piso es solo aire.

En este lugar, donde sólo habita la memoria, declaro oficialmente inaugurado el año de seis meses, la semana de tres dias y las horas de dos minutos.

Y si me persigue la prisa al despertar me lo tomaré con calma.

Sueño que no me duermo. Y al despertar tengo sueño. Pero ¿sigo soñando despierto o acaso ya no es un sueño?

Al menos hoy aún respiro.

Otros no tienen esa suerte.