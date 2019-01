Más de un mes esperando a la profesora sustituta

Madres y padres de estudiantes de 5º de Primaria del CEIP El Tablero, en Gran Canaria, han denunciado este viernes "la falta de interés" de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias después de que en el citado centro los alumnos tengan problemas para la sustitución de la tutora del curso.

Como señalan en un escrito remitido a este periódico, desde finales del mes de noviembre la tutora dejó de asistir a clases, siendo el pasado 10 de diciembre la fecha en la que la dirección del centro confirmó a los padres y madres la baja de la trabajadora.

"Esto supuso que desde el centro, y mientras supuestamente se nombraba a un profesor sustituto, se utilizara a la profesora de apoyo para cubrir las horas lectivas que les corresponden a nuestros hijos", recuerdan los responsables de los menores, que señalan que esta decisión originó muchas quejas porque los estudiantes "nos manifestaron la incapacidad de la profesora de apoyo para el desarrollo de las tareas propias de la tutora, cuestión que algunas madres pudieron comprobar el día de la entrega de notas del pasado mes de diciembre".

Así, los padres y madres mostraron su sorpresa después de que la profesora sustituta interina reconociera que autorizaba que los alumnos jugasen con las tablets que el centro había requerido para el desarrollo de las jornadas lectivas de los menores en sustitución de los libros tradicionales de texto.

"Este hecho provocó la indignación de todos - resalta el escrito-, pues la tutora manifestó en el comienzo del curso que no quería que en las tablets se descargasen juegos o aplicaciones distintas a las necesarias para el desarrollo de las clases", aclaran.

"Ante estas y otras cuestiones,presentamos un escrito el mismo día 18 de diciembre ante el registro del CEIP El Tablero en el que pusimos de manifiesto aquellas cuestiones que nos llevaban a rechazar que la profesora de apoyo siguiera impartiendo clases a nuestros hijos, a la vez que exigíamos a la Consejería, a través de la Dirección territorial de Educación, que nombrase a un sustituto", prosigue el comunicado.

"Los hechos son incontestables -subraya el escrito-, y es que a día de hoy más de un mes después de que se solicitase la sustitución de la profesora de baja, la Consejería de Educación no sólo no ha hecho nada, sino que a través de la inspección educativa se nos comunica que no se va a nombrar sustituto porque la profesora se incorpora el próximo 21 de enero de 2019".

Según los padres y madres, que indican como fuente "conversaciones con el inspector de educación", la profesora ya no está de baja sino que se encuentra en Londres disfrutando de un permiso, autorizado por la Consejería, para la realización de un curso.

"Como es evidente, ante la información comunicada por parte de la Consejería de Educación, los padres y madres entendemos que se está primando el derecho a la formación sobre el derecho a la educación de nuestros hijos, derecho además recogido en nuestra Constitución. Además resulta incomprensible cómo la Consejería, conociendo todos estos hechos, decide no solo que no va a nombrar sustituto porque la profesora se incorpora el día 21 de enero, dejando a los alumnos sin profesora desde el 10 de diciembre, sino que además, concede un permiso de formación en horario lectivo".

Ante esto, los padres y madres de los alumnos de 5ºA exigen que, de forma inmediata, se proceda al nombramiento del profesor o profesora que garantice el derecho a la educación de los menores "en las mismas condiciones que el resto del alumnado del centro".