El Ministerio de Sanidad pide explicaciones al Ayuntamiento de Teguise por la polémica campaña 'La Graciosa sin humos'

El Ministerio de Sanidad ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Teguise por la polémica campaña 'La Graciosa sin humos'. Así consta en una carta remitida a a la asociación 'nofumadores.org' el Departamento que dirige Carolina Darias destacó que el consistorio aún no había contestado a sus peticiones y recuerda que estas alternativas que defiende (el cigarrillo electrónico) "no se encuentran respaldadas por la evidencia científica actualmente".

En la carta enviada al Ayuntamiento, el Ministerio recuerda que dichas alternativas resultan contrarias al documento Productos del tabaco y relacionados: Implicación de su consumo en la salud pública, que refleja el acuerdo alcanzado por parte de este Departamento con las comunidades autónomas en el seno de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El mismo documento expone los riesgos para la salud asociados al uso o exposición a los aerosoles emitidos por este tipo de productos, junto a la recomendación de no consumirlos", añade. Se trata de una postura que ha sido confirmada "en los informes publicados al respecto por este Ministerio, así como por parte de la Organización Mundial de la Salud".

Por otro lado, en la misiva, se expresa que el Ministerio se ha puesto en contacto con la empresa TÜV Austria, colaboradora de esta iniciativa y responsable del protocolo de certificación Smoke-Free Culture obtenido por la isla y que le ha indicado que el referido protocolo no está en “conformidad con las directrices del Ministerio de Sanidad competente” tal y como reflejaba de forma errónea en su página web. Según Sanidad, este contenido se retiró como resultado de la comunicación.

La asociación 'nofumadores.org' señala que todos los grupos de la oposición afirmaron hace unos meses "haber sido engañados por la tabaquera al camuflar las intenciones de la misma. Pese a votar a favor en primera instancia, PP, PSOE y Podemos se pusieron de acuerdo, cosa extremadamente inusual, en una segunda instancia para votar a favor de una nueva moción en la que rechazar el acuerdo con la tabaquera y pedir desvincular el proyecto de la misma. El proyecto solo se mantuvo por un voto, debido a que Coalición Canaria tiene mayoría en el consistorio".

Además, en un comunicado señalan que ha enviado una nueva misiva al Ayuntamiento solicitando el cierre inmediato de la página “La Graciosa sin humo”, en la cual, consideran que "además de reproducir los principios de la campaña “unsmoke” de Philip Morris, la isla todavía aparece vinculada a una corporación cuyo producto estrella, el cigarrillo, causa ocho millones de muertos al año, deforestación, calentamiento global y explotación infantil".

La presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina ha presentado además una investigación realizada sobre La Graciosa en el seminario Interferencia de la Industria Tabaquera: Ayer, hoy y mañana, celebrado el 22 de noviembre. Raquel Fernández Megina afirmó que “se trata de una certificación vacía, y llamar a la campaña “La Graciosa sin Humo”, cuando se sigue permitiendo fumar en el 99% de su territorio, es un engaño”.

La asociación sostiene que las tres únicas acciones para conseguir la certificación consistieron en una recogida de colillas, en colocar, literalmente, cuatro carteles de prohibido fumar en las dependencias oficiales, el polideportivo, un parque infantil y el cementerio". Así mismo, señala que un mes después de la colocación de la señalización, en estos cuatro lugares donde la legislación española ya prohibía fumar hace más de una década, esta había desaparecido. "Curiosamente, además, los grandes cigarrillos de color marrón que sostienen la señalización de prohibido fumar, sin círculo rojo alrededor, parecían más bien invitar a fumar", añade.

En ese encuentro, la asociación explica que el presidente de The European Network for Smoking and Tobacco Prevention (ENSP) en España, Francisco Rodríguez Lozano, se mostró muy crítico con Philip Morris.“La multinacional sabe perfectamente que está violando el artículo 5.3 del CMCT, pero no se lo dice a los ayuntamientos ni a las empresas con los que busca vincularse, por eso es fundamental que desde la Secretaría del Convenio Marco de Control del Tabaco (CMCT) se hagan campañas de información del artículo 5.3 de modo que todas las instituciones gubernamentales, ya sean a nivel nacional como local, conozcan este artículo y su obligación de no infringirlo”, remarcó.