El movimiento feminista se une en un grito contra las violencias machistas y recuerda a Anna y Olivia: "Ni olvidamos, ni callamos"

“Ni olvidamos, ni callamos”. Así comenzaba el primero de los lemas del manifiesto de la Red Feminista de Gran Canaria en la tarde de este jueves tras mencionar a las 37 mujeres asesinadas este año por la violencia machista. También hubo recuerdos para Anna, Olivia y su madre Beatriz. “Asesinan a mujeres, pero también a niñas y niños con la única finalidad de hacer daño a la madre”, destacaba el texto. Para todas ellas y sus menores se reclamó un grito unánime en la plaza de Santa Ana, tras el que se pidieron más recursos para combatir el machismo, la LGTBfobia o el racismo. “La educación debe servir de contrapeso para ello y contra la cultura de la violación”, insistieron. La palabra “juntas”, lema este año del Ministerio de Igualdad resonaba en todas las manifestaciones de Canarias.

En las manifestaciones más multitudinarias, la de Gran Canaria y Tenerife se destacó que la pobreza sigue siendo agravante del dolor de las mujeres. “La pobreza tiene rostro de mujer”, se leía en las pancartas que recorrían las calles de La Laguna este jueves. Las mujeres no solo sufren mayor violencia, también más cargas y precariedad que “nos hace aún más vulnerables”. Se trata de un hecho que se recrudece en el caso de las mujeres migrantes. “Necesitamos medios, recursos y no palabras para atajarlo”, defendía en la capital grancanaria entre aplausos. “Las mujeres más pobres sufren mayores tasas de violencia”, recordaron. “Las mujeres migrantes importan y denunciamos la vulnerabilidad en la que se encuentran, por leyes que las excluyen y limitan sus derechos” y añadieron que “la ley de extranjería nos hace más vulnerables y contra ese racismo institucional decimos ¡basta ya!”

El movimiento feminista también clamó este recordó en esta jornada que cuando hay emergencias las mujeres siempre son las más perjudicadas. Así se constató durante la pandemia, cuando en el confinamiento se incrementó la violencia de género o ahora en la erupción volcánica que afecta a La Palma. Desde aquel 19 de septiembre, las llamadas a emergencias para alertar de casos de violencia machista se han disparado en casi un 60%. “Que la ceniza no nos impida ver la realidad, la incertidumbre y el dolor que no son excusas para la violencia. Si los hombres palmeros están sufriendo, las mujeres palmeras también. No, las mujeres no somos el desahogo de nadie, ni su saco de boxeo. Las mujeres en pandemia, en emergencias y en nuestro día a día tenemos derecho a una vida libre de violencia”.

La lluvia no para al feminismo

La lluvia que ha caído esta tarde en La Laguna, Tenerife, no ha frenado a las cientos de personas que se han manifestado en contra de las violencias machistas. En una jornada marcada por el frío, los paraguas violetas han inundado las calles de la ciudad. Las manifestantes, en sus consignas, han recordado a las mujeres trans, con diversidad funcional, las migrantes y aquellas en una situación de precariedad laboral.

La protesta ha comenzado con una performance en la que las participantes han exigido políticas firmes en contra de la desigualdad y que perduren en el tiempo. Lo demás es "papel mojado". Asimismo, han exigido la derogación inmediata de la conocida como Ley de Extranjería, a la que han descrito como un "papel ensangrentado".

Decenas de mujeres migrantes han muerto en lo que va de año en la ruta canaria intentando llegar a las islas desde el continente africano, empujadas por las políticas migratorias ante la imposibilidad de viajar por vías seguras. Muchas de ellas tratan de escapar de la violencia de género en sus países o de la mutilación genital femenina. En otros casos, huyen para salvar a sus hijas de estas mismas violencias. Asimismo, las mujeres africanas son objeto de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

Además, de en las dos islas capitalinas, se han producido manifestaciones en Lanzarote y Fuerteventura, así como concentraciones en otras islas.

El debate nos hace crecer

En las manifestaciones también hubo palabras para los medios de comunicación, a quienes apelaron por su responsabilidad social y se reclamó perspectiva de género. En Gran Canaria tampoco se olvidaron de los casos de acoso que se han producido recientemente como el del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el de la universidad. Así mismo, insistieron en que “los feminismos siguen aquí” pese a todo y que “la lucha nos da esperanza de un futuro libre de violencia.

Los feminismos nos dan apoyo, escucha y abrazos, con nuestras diferencias y nuestras similitudes. El debate nos hace crecer” y “nos hace fuertes en ese plural, acogedor y diverso. Seguimos aquí para decir basta ya por las que están, por las que no están y las que vendrán. No callamos ni olvidamos”, finalizaba el manifiesto de Gran Canaria, con el que cientos de mujeres, hombres, muchos jóvenes, también mayores, niñas y niños gritaron que “aquí estamos, nosotras no olvidamos”.