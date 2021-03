El municipio lanzaroteño de Teguise reclama una rectificación por incluir el desplazamiento a La Graciosa como interinsular

El alcalde del Ayuntamiento de Teguise y también diputado por Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha reclamado este lunes al Gobierno de Canarias una rectificación por incluir el desplazamiento a la isla de La Graciosa como interinsular, lo que motiva que todos los pasajeros procedentes de Teguise, al que pertenece La Graciosa, así como del resto de Lanzarote, deban presentar si viajan a la misma durante la Semana Santa una prueba de diagnóstico activo (PDIA) negativa, requerida a los viajeros de seis o más años de edad y realizada 72 horas antes.

La resolución de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias determina que todos los pasajeros que viajen entre islas (incluida La Graciosa), entre el 26 de marzo y el 9 de abril, deberán presentar una PCR, test de antígenos o TMA (Amplificación Mediada por Transcripción) con resultado negativo, a menos de que su desplazamiento sea por causa justificada.

Betancort ha señalado que se puede entender la limitación de la movilidad interinsular establecida en las medidas para la contención del coronavirus en Semana Santa, sin embargo, ha considerado que "no es de recibo que los residentes" en Teguise, "ni tampoco los habitantes de Lanzarote, no puedan moverse libremente dentro de su propio término municipal o de su propio territorio insular si no es haciendo ese desembolso, con el agravio que eso supone para los que tenían programado visitar La Graciosa o quedarse en su residencia vacacional", según informó el Ayuntamiento de Teguise en nota de prensa.

Por ello, el alcalde ha asegurado que los ciudadanos de Teguise "se sienten discriminados y con razón porque este Pacto de las Flores, que beneficia una vez más a las islas capitalinas, parece que también quiere acallar los intereses de Lanzarote donde gobierna el mismo partido socialista", ya que espera un posicionamiento del Cabildo de Lanzarote al respecto, porque "Lanzarote y La Graciosa se consideran una misma unidad territorial sanitaria".

Ante esta situación, Betancort ha asegurado que exigirá al Gobierno canario que rectifique esta medida restrictiva que "afecta a las vacaciones que teguiseños y lanzaroteños habían programado en La Graciosa para Semana Santa, y lo que es obvio, hace mucho daño a los gracioseros que están recibiendo cancelaciones de reservas, con la pérdida económica que supone para los empresarios, que están transmitiendo su indignación a la responsable municipal en La Graciosa, Alicia Páez".

Por último, también ha cuestionado la capacidad para realizar los controles preventivos en el muelle de Órzola "debido a la precariedad a la que tienen sometido a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que no cuentan con recursos suficientes para atender esta contingencia sanitaria". Así, ha indicado que le gustaría saber "si Canarias tiene previsto destinar agentes de la Policía Autonómica a Lanzarote para poder ser coherentes con la política restrictiva que han impuesto para Semana Santa", ya que ha afirmado que "se intensificará la presencia y el servicio de Policía Local de Teguise de miércoles, 31 de marzo, al domingo, 4 de abril".