Las nuevas bocas amenazan con destruir más terreno y el fin de la erupción no se prevé a corto plazo

Malas noticias volvían este domingo a sacudir a La Palma. El Instituto Geográfico Nacional detectaba nuevos centros de emisión de lava, o bocas eruptivas en el sector noreste del cono volcánico, con emisión de coladas en dirección al noroeste cuyos frentes avanzan sobre terreno que no habían sido afectados hasta el momento en la zona de Tacande. Según informó en rueda de prensa la portavoz del Comité Científico, María José Blanco, la apertura de estos nuevos centros ha producido un deslizamiento en el flanco noreste del cono.

Aparecen nuevas bocas en el cono del volcán y forman más coladas

La actividad de estos nuevos centros a cota inferior es efusiva mientras, a mayor altura, su actividad es estromboliana (más explosiva) y freatomagmática. La erupción ha cumplido 70 días y se prevé que rebase a la de mayor duración de los últimos 500 años; el volcán de Tehuya (1646) que duró 84 días. La emisión de dióxido de azufre se ha disparado y la calidad del aire es muy desfavorable en varias zonas.

En representación de la Dirección Técnica del PEVOLCA, Francisco Prieto, técnico de apoyo al Plan, señaló este domingo que la lava que discurre tras la apertura del nuevo centro de emisión al noreste del cono lo hace de forma fluida al norte de las coladas primigenias y pegada a estas. Esta colada ya ha atravesado la carretera a Tacande, la LP-212, y desde el PEVOLCA se vigila su evolución para conocer si continúa invadiendo terrenos que no estaban hasta el momento afectados, se monta sobre las coladas primigenias o se detiene. "A ver si se paraliza la emisión de lava, como ha pasado con otros centros emisores en la parte sur, o se monta sobre las primigenias", apuntó.

"Por desgracia, la previsión es que la erupción no termine a corto plazo"

La apertura de nuevas bocas no es el único indicador que hace prever que la erupción no termine a corto plazo. Este domingo, se ha roto la tendencia descendente de los últimos días y se ha experimentado un ascenso en las mediciones de dióxido de azufre (SO2). Este cambio de tendencia ha obligado a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias a emitir avisos de superación del umbral de alerta que afecta a los municipios de Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso, así como recomendaciones específicas para la población. “Por desgracia, la previsión es que la erupción no termine a corto plazo", ha lamentado Prieto.

Sobre la emisión de dióxido de azufre, Blanco señaló que durante el sábado fue muy alta, entre 30.000 y 49.999 toneladas diarias. A pesar de este registro puntual muy alto, el conjunto de datos registrados desde el pasado 23 de septiembre, fecha en la que se registró una emisión de SO2 extremadamente alta de más de 50.000 toneladas diarias, continúa manteniéndose una tendencia descendente de la emisión de dióxido de azufre.

Los grupos de riesgo y población sensible deben permanecer en espacios interiores y seguir las indicaciones de las autoridades. Para la población general, se recomienda que eviten realizar actividades físicas intensas o prolongadas en el exterior mientras permanezca la alerta y la utilización de mascarillas FFP2 que cubra adecuadamente nariz y boca.

Por otro lado, en relación a la sismicidad, María José Blanco indicó que la registrada a profundidades intermedias se ha incrementado en las últimas 24 horas y continúa localizándose en las mismas zonas, mientras que la localizada a profundidades superiores a 20 kilómetros se mantiene en niveles bajos. La magnitud máxima ha sido 3.6 mbLg de un evento registrado ayer, a las 13:53 horas, a profundidad de 36 kilómetros.

Por su parte, el nivel del tremor está incrementándose desde las 02:00 horas de hoy, alcanzando un nivel medio con periodos de intensificación. Mientras, la deformación observada en el entorno de Jedey ha revertido y en el resto de la red se observan algunas señales de origen meteorológico.