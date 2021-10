Los animalistas que alertaron de los podencos atrapados en La Palma exigen pruebas de vida o los darán por muertos

Leales.org, la organización animalista que inició la campaña para lograr el rescate de los seis podencos atrapados por la lava en La Palma, los da por muertos. Así de tajante se ha manifestado después de que, tras haber pedido con insistencia pruebas de vida de los perros, no se haya tenido conocimiento de ninguna imagen oficial de ellos tras su sonado rescate de la semana pasada.

En opinión de Leales.org, hasta que no se muestre una prueba irrefutable de vida, informes veterinarios sobre el estado de salud de los animales o se haya comprobado in situ por protectoras de la isla que efectivamente fueron rescatados, la organización considerará que los podencos no están vivos. "Nos pondremos en lo peor, para presionar y exigir respuestas y pruebas con fe de vida", ha declarado este martes la plataforma.

El Colegio de Veterinarios de Canarias confirmó este lunes a este periódico que se había recibido una llamada anónima indicando la ubicación de los podencos, que estos fueron recogidos por veterinarios y que se encontraban ya bajo la tutela de una protectora. Estas mismas fuentes indicaron, además, que se informó de esos hechos, "como siempre se hace con todos los animales que están siendo rescatados en la isla por la erupción", al Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), pese a que su director técnico, Miguel Ángel Morcuende, afirmó en rueda de prensa no tener conocimiento de ninguna novedad en el caso.

La ausencia de "pruebas de vida" es el principal motivo por el que Leales.org desconfía del estrambótico rescate protagonizado por el autodenominado A Team y de la situación actual de los podencos. De hecho, esta organización considera una "farsa" el vídeo de los animales difundido el pasado fin de semana por supuestos animalistas. Afirma que, aunque son los mismos podencos, las imágenes se grabaron antes de la erupción, ya que no concuerda el estado de delgadez de los perros en el vídeo con las imágenes captadas por drones cuando estaban cercados por las coladas de lava. En su opinión, los mensajes del tipo "todos somos del Equipo A", "los perros los tengo yo" o "el Equipo A son héroes" forman parte de una "campaña de marketing" para poner en el punto de mira a supuestos animalistas y desviar la atención sobre los cazadores, a quienes señala la organización de estar detrás de lo ocurrido.

Además, insiste en que el lugar que se ve en el vídeo no se corresponde con lo que cabría esperar de una protectora de animales y afirma que "huele a cazador escondido".

Esta organización denuncia, también, haber sufrido ataques en redes sociales precisamente por haber puesto en duda toda la operación de rescate y hablar de cazadores. "Empiezan las injurias, difamaciones y desprestigios contra la Plataforma, que dio la alerta el día 7 y desmontó la farsa del vídeo de la habitación", afirma.

Mientras tanto, continúa abierta la investigación de la Guardia Civil por si el rescate de los animales y la colocación de una pancarta en el lugar en el que se encontraban habría supuesto, al menos, un delito de desobediencia al saltarse el perímetro de seguridad establecido por las autoridades responsables de gestionar la emergencia volcánica.