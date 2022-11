Patricia Galván, cómica y activista LGTBI: “Seguimos celebrando la visibilidad lésbica porque no se da voz”

Patricia Galván es cómica y bisexual visible, activista por los derechos LGTBI. Presentará la gala de los premios internacionales a la visibilidad lésbica, que se celebran el próximo viernes 18 de noviembre en Tenerife y considera que es todo un orgullo poder hacerlo. “Yo soy bisexual, pero incluso cuando posteo algo relacionado con el mundo LGTBI, siempre hay gente que a lo mejor no sabe esa faceta de ti y siempre pierdo seguidores”, destaca. Galván también señala que aún se sufren muchas desigualdades e invisibilización a estas mujeres, por lo que ve “necesario el seguir en la lucha porque al final esto es una lucha por conseguir igualdades y porque se nos reconozca que también las mujeres podemos ser no heterosexuales”.

La presentadora de la gala también reivindica el hecho de ser gitana. “Yo además he sido una persona que toda la vida he sido muy juzgada” y lo ha sido precisamente por tener sangre gitana y ser bisexual… Y apunta que le han llegado a decir: “Bueno, que se te note lo menos posible todo lo que sea porque te puede repercutir luego en tu carrera y en tu trabajo”. Es muy consciente de que todo ello ha hecho que tenga menos oportunidades que los hombres y su carrera de cómica ha sido muy difícil en sus comienzos. “Yo tengo unas condiciones que hace que a mí no me den las mismas oportunidades que al resto de la gente y tengo claro que si yo fuera un hombre estaría ahora mismo con muchísimos más ceros en mi cuenta corriente. Lo tengo clarísimo, que es así”.

¿Qué supone presentar una gala como esta? además de reconocer ese activismo a las mujeres lesbianas, hay un objetivo benéfico que nos recuerda la situación tan complicada que se vive en lugares de conflicto bélico cuando se trata de mujeres o de personas del colectivo LGTBI…

La verdad es que para mí supone un honor porque creo que vamos a hacer historia y me parece primero una gozada poder hacerlo en mi país. Estoy súper orgullosa de que en mi país podamos tener los primeros premios de la visibilidad lésbica a nivel europeo y creo que todos los medios deberían hacerse eco de esta noticia. Por desgracia, seguimos celebrando el día de la visibilidad lésbica, porque no se nos da voz y entonces me parecen unos premios importantes y es un honor poder hacerlo.

¿Crees que sigue siendo importante ser visible, para que especialmente las personas más jóvenes cuenten con referentes y porque aún sigue habiendo hostilidad por parte de ciertos sectores de la sociedad?

Claro que sí. Yo soy bisexual, pero incluso cuando posteo algo relacionado con el mundo LGTBI, siempre hay gente que a lo mejor no sabe esa faceta de ti y siempre pierdo seguidores. Es algo muy fuerte pero que me sigue pasando a día de hoy. Entonces, evidentemente me parece súper necesario el seguir en la lucha porque al final esto es una lucha por conseguir igualdades y porque se nos reconozca que también las mujeres podemos ser no heterosexuales.

Todavía las personas son perseguidas en muchos países por su orientación sexual … ¿Pero es un acto de valentía aun en España el ser visible?

Sí, yo además he sido una persona que toda la vida he sido muy juzgada y por lo mismo intento no polarizar, ya que creo que estamos en una época de polarización tremenda también. Mayormente (he sido juzgada) por eso mismo, el tener sangre gitana y ser bisexual… Me han dicho cosas como “bueno, que se te note lo menos posible todo lo que sea porque te puede repercutir luego en tu carrera y en tu trabajo”. Hasta que llegó un día que dije no, prefiero vivir siendo quien soy antes que vivir la vida pasando por ser una persona que no soy.

En tu caso, también es muy interesante que rompes con muchos prejuicios, el hecho de ser gitana, mujer y bisexual además de monologuista, que sigue siendo un campo donde las mujeres tienen que pelear mucho más por ser reconocidas …

Bueno es un campo, como has dicho tú, pero un campo de nabos. Es literalmente eso. Esto no lo sabe mucha gente, pero yo intenté empezar en comedia hace doce años y estuve un mes y pico porque no me dejaban subir al escenario por ser mujer. Y si le añades todo lo demás, imagínate, pero volví hace cinco años y algo a la comedia y aún así no te creas… sigue sin ser fácil. Tengo unas condiciones que hace que a mí no me den las mismas oportunidades que al resto de la gente y tengo claro que si yo fuera un hombre estaría ahora mismo con muchísimos más ceros en mi cuenta corriente. Lo tengo clarísimo que es así.

Tienes una mirada feminista e interseccional en tus trabajos, ¿crees que al final también estás educando con los monologos?

Creo que cada uno debe ser quien es, porque como he vivido muchos años sin poder expresar quién era y digamos que sí, para afuera siempre fui una chica dicharachera, alegre, pero realmente vivía invisibilizada. Entonces, pasa igual con las etnias, razas (que creo que es una palabra que tiene más poder y por eso me gusta usarla) y al final pasa continuamente. “Eres gitana, pero si no se te nota…” (me dicen). Por ejemplo, a mí me han llegado a decir: “No lo digas, porque te va a venir mal a tu carrera como actriz”.

¿Te han dicho que no digas tu orientación y también el hecho de ser gitana?

Por supuesto, y que no se me note también. Y yo que tengo ascendencia judía y en mi casa es un tema que siempre se ha tratado con mucho respeto al pueblo judío. Bueno, en mi caso se nos ha inculcado un poco de cultura judía en ciertas cosas. Siempre me han hecho bromas y realmente tenemos un background y una cultura de racismo en España muy fuerte, lo que pasa que no somos conscientes. También soy una persona que no me gusta juzgar ni señalar y creo que hay mucha gente que lo intenta hacer lo mejor posible. No me gusta la palabra educar porque creo que tampoco tengo yo que educar a nadie, pero digo que sí que comento mi realidad y creo que así hay gente que se va del show habiéndose reído muchísimo, que es mi principal objetivo, hacer reír, pero también se va igual pensando que igual hay cosas que pueden cambiar para hacer el mundo un poquito mejor.

¿Cómo podemos ir revirtiendo esta realidad? Comentas que no te gusta la palabra educar en este contexto, pero ¿crees que es necesaria a otras niveles?

A mí lo que no me gusta es decir que yo voy educando a los demás porque me parece como echarme encima una responsabilidad y colgarme unas medallas que creo que no me corresponden, pero sí que intento que la gente vea que hay más realidades de las de “soy blanco” o “soy blanca” “y tengo todos los derechos dados” y “entiendo que el gitano es un ladrón” y “entiendo que la bollera es una guarra” o “los maricas unos viciosos”. A día de hoy esto sigue en la cabeza de la gente. Me he encontrado muchas situaciones en mi vida muy duras y, en fin, acabo de hacer una gira con JB, la de orgullo de pueblo y el documental que he hecho con Eduardo Casanova y en esta gira si yo te contara la cantidad de testimonios de personas que me han contado barbaridades y además no te las puedo contar porque no son mías pero…

Creemos a veces que los derechos están reconocidos pero nunca están 100% asentados y nada nos dice que no podamos perderlos …

Mientras siga habiendo gente juzgando y creyéndose superior a los demás simplemente por su raza, esto va a estar ahí y mientras siga habiendo gente, por ejemplo, con el tema de los gitanos diciendo que no se adaptan… Yo te digo la verdad, no soy una persona polarizada que piense que todos los gitanos son buenos y los payos malos, pero te digo una cosa, hay que entender las oportunidades que se les ha dado al pueblo gitano y con las mujeres lesbianas pasa igual. Hay gente que dice “ay, mi amiga tiene que salir del armario porque yo lo sé y no me lo dice”. Bueno, pues tú no sabes el infierno que está pasando esa persona por dentro. Yo, por ejemplo, ahora que he salido (del armario) lo cuento y estoy mucho más feliz, pero no quiere decir que a día de hoy se me sigan viniendo miedos e inseguridades.

Cada persona tiene su camino y contexto…

Sí, es lo que te digo, estamos viviendo una época muy polarizada en la que todo el mundo tiende a juzgar cómo debería ser un mundo ideal según su idea. Yo como cómica no creo en los límites del humor, creo que hay que compensarlo, pero intento hacer humor y que la gente se lo pase bien y te lo digo de verdad, creo que la persona que se quiere ofender siempre se va a ofender y la que se lo quiere pasar bien, también se lo va a pasar bien.

Volviendo a la gala, será un momento en el que se conocerá a muchas mujeres que se visibilizan y es importante conocer toda esa diversidad, historias y caminos que tiene cada una de su ámbito

De corazón, me parece que esto es algo que va a ser histórico. Creo que jamás hemos estado tantas boyeras juntas. Para mí es un orgullo que haya tantas mujeres con poder y valiente en esa ceremonia y el poder presentarla en mi país. Me llena de orgullo y me alegro muchísimo. La verdad es que estoy muy feliz.