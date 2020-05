De la espera por cobrar la prestación a los problemas del cierre de oficinas de empleo: un Primero de Mayo marcado por una nueva crisis

Este Día Internacional del Trabajador en homenaje a los Mártires de Chicago (un grupo de sindicalistas ejecutados en Estados Unidos en 1886) es inusual. No solo por la ausencia de manifestaciones en la calle sino por la incertidumbre laboral en la que se encuentran miles de personas. En Canarias se han tramitado hasta la fecha 29.099 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus, que ha obligado a paralizar la economía. Son más de 200.000 trabajadores y trabajadoras a quienes les ha afectado esta medida (la mayoría dependendientes del sector turístico) y una gran parte se encuentra aún sin cobrar desde marzo la prestación que le corresponde por la suspensión temporal de su empleo. A ello se suma la angustia de quienes ya se encontraban en situación de desempleo o autónomos que han visto cómo sus ingresos se reducen a cero, sin olvidar las miles de familias que no cuentan con ingresos o sectores que ya estaban precarizados.

“Es muy triste quedarse sin trabajo de la noche a la mañana, que te cambien tu rutina y no obtener respuestas”, afirma una trabajadora de una escuela infantil privada afectada por un ERTE desde el inicio del estado de alarma. Comprende que son miles de casos en España, pero no puede evitar sentir incertidumbre al no conocer ni siquiera el estado en el que se encuentra su prestación. Al llamar a la oficina de empleo de su municipio le han asegurado que, de momento, no tienen noticias y sigue esperando resignada a cobrar por fin a principios de mayo. No se trata de un caso aislado, otra pareja también cuenta a este medio que tampoco ha recibido lo que les corresponde como afectados por un expediente de regulación temporal. Desde el Gobierno estatal reconocen el retraso y señalan que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reforzado al personal, que está trabajando fines de semana y días festivos para tratar que todas las personas afectadas puedan cobrar el día 10 de mayo.

Los ERTE son tramitados por la propia empresa. Sin embargo, a la incertidumbre sobre el estado de los expedientes o cuándo se cobrará la prestación, se le suman aquellas personas que han tenido problemas para arreglar otro tipo de trámites de forma telemática. De hecho, hasta ahora, las oficinas de empleo sólo han prestado servicios de inscripción e información por ser un “servicio prioritario y fundamental para que se puedan cobrar las prestaciones reconocidas”. Desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias se está realizando un catálogo de otros servicios que se podrán empezar a prestar en unos días, tales como actualización de datos de demanda y autocandidatura de ofertas.

Pequeños comerciantes abren sus establecimientos en este estado de alarma. Alejandro Ramos

La brecha tecnológica afecta en la búsqueda de empleo

El cierre de las oficinas por la crisis sanitaria está teniendo consecuencias en aquellas personas que no dominan internet o que no cuentan con certificado digital o clave pin para hacer ciertos trámites. Hay personas afectadas por la situación que comentan que no les ha sido fácil contactar por teléfono o han tenido confusión sobre a dónde debían llamar. Y es que, desde el comienzo del estado de alarma, la línea del 012 a través de la que se recibía la atención a la ciudadanía en materia de empleo se destinó a la emergencia sanitaria, mientras que en la opción específica para el Servicio Canario de Empleo, se grabó una locución indicando a qué teléfono se debía llamar para obtener cita, es decir, se informaba de que había que ponerse en contacto con las oficinas correspondientes (un número disponible en el buscador de oficinas de la web). Dependiendo del municipio, se ha podido sufrir mayor o menor colapso.

Oficina de Empleo, cerrada en el estado de alarma. EFE/ Ramón De La Rocha

Desde el pasado 23 de abril se ha puesto en marcha un call center con un único número con el que se pretende facilitar la obtención de cita previa, una línea que está siendo atendida por el propio personal del SCE. Con esta línea, la Consejería de Empleo pretende hacer un catálogo de esos servicios que se puedan empezar a prestar en poco tiempo. De hecho, a pesar de que la crisis ha tenido como consecuencia directa que miles de empleados acaben en un ERTE, a otros tantos que estaban contratados de forma temporal no se les ha renovado el contrato y otros llevaban ya tiempo como demandantes de empleo. Las oficinas eran un punto esencial para buscar orientación laboral y solventar dudas, algo que se incrementará cuando se dé paso a la “nueva normalidad”.

Sobre la posibilidad de que en estas fases de desescalada se haya contemplado dar prioridad a la reapertura de estas oficinas para facilitar una atención presencial, desde la Consejería de Economía y Empleo destacan que hay que someterse a lo que acuerden las autoridades sanitarias. “Los servicios se siguen prestando de forma telemática y por teléfono. Además toda la información sobre los servicios disponibles está en la web y en las redes sociales del Servicio Canario de Empleo”, recuerdan.

Este Primero de Mayo, los grandes sindicatos CCOO y UGT llaman a las celebraciones virtuales, que serán difundidas a través de las páginas web y redes sociales de ambos. Será un día para homenajear a la plantilla esencial durante el estado de alarma y en la que pretenden recordar las consecuencias sociales y económicas que está generando esta crisis sanitaria en todo el país, pero especialmente en Canarias por la gran dependencia del sector servicios. De hecho, el hundimiento del turismo pronostica unos meses duros para el Archipiélago y los empresarios ya solicitan la prórroga de los ERTE hasta final de año. A esta situación se suman que unos 40.000 hogares en Canarias no tienen ningún tipo de ingreso, por lo que desde la Consejería de Derechos Sociales se ha impulsado un ingreso de emergencia con el que se adelanta al que pretende sacar el Estado este mismo mes.