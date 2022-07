La productora canaria Etiazul admite ser líder nacional en el incremento de espectadores por audiencia trucada

La productora canaria Etiqueta Azul (Etiazul) ha admitido este miércoles que los dos programas de su titularidad que se emitieron esta última temporada (hasta junio pasado) en Televisión Canaria fueron los que más se beneficiaron del presunto fraude de audiencias que investiga el ente público y la propia cadena. En un texto publicado en el digital de su propiedad, Tiempo de Canarias, basándose en una “auditoría” de la que cuya autoría ni encargo se informa, Etiazul extiende las sospechas a otras productoras que operan en las islas por considerar que todas ellas se benefician o se ven perjudicadas (se emplean ambos términos) en la aplicación del factor “invitados” en los audímetros que utiliza la multinacional Kantar Media para la medición del número de espectadores que ven cada programa de televisión.

La televisión canaria ratifica ante el Parlamento la existencia de una investigación tras detectar audímetros alterados

Etiqueta Azul ha tachado este miércoles de “bulo” las noticias referidas a la presunta manipulación de audímetros para beneficiar sus programas en la Televisión Canaria. En la información publicada en el digital Tiempo de Canarias, de su propiedad y dirigido por el administrador único de la empresa, Pedro Guerra, se destaca que dos de sus programas de televisión son los más beneficiados o “perjudicados” (son los dos adjetivos que se utilizan para el mismo fenómeno) por la medición “con invitados” en las autonómicas de toda España durante la última temporada televisiva. Esta información es respuesta a la que publicó este lunes Canarias Ahora según la cual la multinacional encargada de la medición de audiencias, Kantar Media, había procedido a la retirada de varios audímetros en el Archipiélago al detectar lo que denominó “comportamientos extraños” en sus usuarios que beneficiarían a los programas de esa productora gracias al factor de “invitados”.

El ránking que publica Tiempo de Canarias este miércoles (en el que no se especifica qué intervalo de tiempo se ha medido) refleja que Confesiones y Aquí la tele son los dos programas de todas las televisiones autonómicas en los que se detecta un mayor porcentaje de audiencias si se tiene en cuenta la medición “con invitados”. Es decir, el primero de ellos, un producto en el que se apuesta por una entrevista a un personaje concreto, pasa del 4,5% de share sin invitados al 9% con invitados (un 100% de diferencia, llegando así a doblar la audiencia). El segundo de los programas que cita como ejemplo es Aquí la tele, también producido por Etiazul, que pasa del 4,1% de share sin invitados al 7,9% “con invitados”. El digital de Guerra defiende que esta variación, no obstante, no puede atribuirse solo a Etiazul y que hay otras productoras que también se ven beneficiadas por esta medición.

Siempre según esta información, el siguiente programa que en mayor porcentaje vería alterada su audiencia es Somos gente Fantástica (Minimal producciones), que pasaría según los datos que maneja Tiempo de Canarias del 2,9% a un 5% “con invitados”; una diferencia del 72,4%. El digital también incide en que hasta “ocho de los doce programas más beneficiados por la medición ”con invitados“ en el conjunto de las televisiones autonómicas españolas pertenecen a la parrilla de la Televisión Canaria”. Sin embargo, los porcentajes en los que se incrementa la audiencia del resto de programas (siempre según la tabla publicada por este digital) se aleja mucho de las diferencias detectadas con respecto a los tres primeros de la tabla.

La publicación de Tiempo de Canarias incide también en que Televisión Canaria es la autonómica más “beneficiada” por las mediciones “con invitados”, pasando de un 6,3% a un 7% (lo que eleva la audiencia en un 11%) por delante (según sus datos) de Andalucía, que pasa del 9,1 al 9,4% sin invitados o Castilla La Mancha; del 6,2% al 6,3%.

Otra de las cuestiones a las que apunta el digital es la “imposibilidad” de la productora de manipular los datos porque “una de las características principales de los espacios producidos por Etiqueta Azul es que su audiencia se distribuye de forma homogénea entre las dos provincias del Archipiélago”. Se trata de una cuestión que reflejaba ya la información publicada el domingo por Canarias Ahora. “Las investigaciones de Televisión Canaria fueron puestas en conocimiento de Kantar Media, que, tras las oportunas averiguaciones, ha decidido sacar de su sistema de mediciones los audímetros que han contribuido a esos datos anómalos. La auditora no ha comunicado con exactitud el número de audímetros a retirar ni su ubicación, aunque los expertos consultados por este periódico coinciden en que deben ser más de dos y estar en ambas provincias canarias porque los resultados obtenidos por los programas de Etiazul han sido geográficamente homogéneos”, apuntó el fin de semana este periódico.

Una investigación desde abril al detectar “desajustes”

La publicación de Tiempo de Canarias se produjo el mismo día en el que el administrador único de RTVC, Francisco Moreno, comparecía en el Parlamento regional. Este miércoles confirmó en dicha comisión la existencia de una investigación desde finales de abril por parte de Kantar Media tras detectarse audímetros alterados en las Islas que podrían estar provocando un “desajuste” en el control de los mismos. Según ha agregado el administrador único de la RTVC, esa auditoría continúa a día de hoy porque “nadie tiene más interés que nosotros en contar con una herramienta útil que nos permita programar de manera mucho más fiable, al margen de que ello nos dé más o menos audiencia”.

Por su parte, la Plataforma de la Tele, conformada por las principales productoras de televisión que operan en Canarias, ha enviado al administrador único de Radio Televisión Canaria (RTVC) una carta en la que condena el presunto fraude detectado en las audiencias de varios programas de la cadena que han venido beneficiando a Etiqueta Azul Producciones (Etiazul). El colectivo pide a la dirección de Televisión Canaria que a partir de ahora informe diariamente de las audiencias con y sin invitados, que es el factor en el que se han detectado las irregularidades.